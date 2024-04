Au moment de lancer la mise à jour de sa voiture électrique, cette TikTokeuse californienne ne s’attendait pas à rester coincée près de quarante minutes dans sa voiture électrique. Une épreuve sans fin alors que la température dans l’habitacle dépasse les 40°C.

« Je suis juste coincé ici, en train de rôtir comme un poulet et en sueur. » Sur le réseau social TikTok, cette propriétaire de Tesla raconte son martyre, après s’être retrouvée coincée dans sa voiture électrique lors de sa mise à jour. Pensant que cette dernière ne durerait qu’une vingtaine de minutes, comme indiqué, elle a décidé de profiter de sa pause déjeuner pour lancer l’installation, avant de se remettre au travail.

Mais cette simple mise à jour logicielle s’est finalement transformée en un véritable cauchemar pour la jeune femme, qui regarde le temps passer avec inquiétude, alors que la température intérieure dépasse les 46°C dans l’habitacle. Impossible pour elle de sortir de la voiture ou de profiter de la climatisation : « aucune fonctionnalité, même basique, du véhicule n’est disponible » comme nos collègues de Presse Citron. « Dans ma voiture il fait 103°, donc je commence à flipper un peu » la jeune femme s’affole, exagérant légèrement la température.

@brianna__janel Note à moi-même, ne mettez pas à jour votre voiture lorsque vous y êtes. #teslatok #tesla ♬ son original – brianna | BRIDE 2025

40 minutes d’attente interminable

Seule solution pour elle : ouvrir manuellement une porte. Une option qu’elle refuse de faire, précise-t-elle dans une deuxième vidéo, après avoir « lu sur Google que cela pourrait endommager le véhicule ». Il lui faudra attendre plus de quarante minutes avant de pouvoir enfin sortir de la cabine et faire le plein d’air frais. Une délivrance qu’elle n’a pas hésité à partager dans une nouvelle vidéo sur TikTok, encore en sueur après cette expérience traumatisante. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, mais j’ai juste besoin d’une bonne douche » elle rit.

Plus de 20 millions de vues au compteur

Sur le réseau social, les statistiques s’emballent, et la vidéo dans laquelle elle raconte son calvaire dépasse rapidement les 20 millions de vues. De nombreux internautes critiquent la marque automobile. « Cela me donne juste une autre bonne raison de ne pas acheter de Tesla » dit l’un d’eux. « Mettre à jour votre voiture ressemble vraiment à une déclaration étrange » en ajoute un autre. Certains n’ont pas hésité à répondre qu’elle aurait dû malgré tout tenter d’ouvrir la voiture manuellement, sa vie valant plus qu’un véhicule.

Un déferlement contre la marque, qui a poussé la jeune femme à réagir… pour se défendre. « S’il vous plaît, ne blâmez pas Tesla, c’est un bon véhicule, elle s’énerve. Ne mettez pas à jour à l’intérieur. »

La jeune TikTokeuse précise que sa vidéo avait simplement pour but d’assurer de la prévention à ce sujet. « Je possède une Tesla depuis près de six ans et j’ai l’intention de la conserver pendant des années et des années à venir. »