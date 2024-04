CORRÉAAAAA !!! (2-2, 3-4 cumulés)

L’Argentin fait un gros travail sur la droite de la surface et centre fort devant le but. Riquelme contrôle et frappe fort mais Kobel repousse. Cela revient à Correa qui y parvient à deux reprises pour remettre l’Atlético devant lors des deux matches !