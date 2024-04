(Article publié le mardi 16 avril 2024 à 11h40 et mis à jour à 14h43) Berlin et Pékin sont favorables à l’organisation de la Conférence de paix en Ukraine. C’est ce qu’a annoncé mardi à Pékin le chancelier allemand Olaf Scholz. Il s’est donc mis d’accord avec le président chinois Xi Jinping pour soutenir cet événement que la Suisse envisage d’organiser les 15 et 16 juin.

» La Chine et l’Allemagne souhaitent mener des consultations intensives et positives sur la promotion de l’organisation d’une conférence de haut niveau en Suisse et de futures conférences internationales de paix. « , a déclaré sur X le chancelier arrivé dimanche en Chine, accompagné d’une importante délégation composée de ministres et de chefs d’entreprise. Il s’agit de sa deuxième visite dans le pays asiatique depuis sa prise de fonction fin 2021.

Peu auparavant, il avait déjà affiché sa volonté de discuter avec Xi Jinping, lors d’un entretien tenu au complexe diplomatique Diaoyutai à Pékin, à la manière de « contribuer davantage à une paix juste en Ukraine « .

Intérêts fondamentaux

» La guerre d’agression russe en Ukraine et l’armement de la Russie ont un impact négatif très important sur la sécurité en Europe.Olaf Scholz l’a souligné auprès de Xi Jinping, selon un enregistrement fourni par les services de la chancelière. Ils affectent directement nos intérêts fondamentaux « . » Indirectement, ils nuisent à l’ensemble de l’ordre international parce qu’ils violent un principe de la Charte des Nations Unies – le principe de l’inviolabilité des frontières des États. « , il ajouta.

Pour sa part, Xi Jinping a présenté à son interlocuteur « quatre principes » pour prévenir la crise « échapper à tout contrôle », selon l’agence de presse officielle Xinhua. Il a également ajouté que jeL » devrait se concentrer sur le maintien de la paix et de la stabilité et s’abstenir de tout profit égoïste » de la situation, appelant à ne pas « ne jette pas d’huile sur le feu « .

» Nous devons créer les conditions nécessaires au rétablissement de la paix » Et » réduire l’impact sur l’économie mondiale », a-t-il plaidé.

LLa position de la Chine n’a pas changé ces derniers mois. Pékin appelle au dialogue, s’oppose à tout recours à l’arme nucléaire et appelle au respect de l’intégrité territoriale » De tous les pays » – sous-entend que l’Ukraine est incluse. Cependant, le gouvernement chinois n’a jamais condamné publiquement Moscou pour l’invasion de l’Ukraine et appelle régulièrement à prendre en compte les préoccupations sécuritaires de toutes les parties, y compris celles de la Russie vis-à-vis de l’OTAN.

De plus, Pékin et Moscou se rapprochent depuis plus d’une décennie en raison de leur dénonciation commune de ce qu’ils présentent comme une hégémonie occidentale sur la scène internationale. Les deux pays ont par ailleurs renforcé leur coopération économique, militaire et diplomatique depuis l’invasion de l’Ukraine.

Numéro d’équilibriste

La guerre en Ukraine n’est pas le seul sujet abordé lors de cette visite de trois jours qui a déjà conduit Olaf Scholz dans la grande ville de Chongqing (sud-ouest), Shanghai (capitale économique chinoise) et aujourd’hui Pékin. La chancelière allemande est confrontée à un véritable exercice d’équilibrisme. Car, s’il entend renforcer les liens économiques de son pays avec la Chine, son principal partenaire commercial, il doit aussi représenter une Union européenne qui se veut moins dépendante économiquement du géant asiatique. Le « de-risking » cher à l’UE, c’est-à-dire une « réduction des risques » pour réduire cette dépendance à l’égard de la Chine, était également au menu des discussions.

D’autant que, depuis plusieurs mois, l’UE est engagée dans un bras de fer avec la Chine, qu’elle accuse de fausser le marché européen en l’inondant de produits à bas prix, des véhicules électriques aux éoliennes en passant par les panneaux solaires.

Début avril, la Commission européenne a annoncé avoir ouvert deux enquêtes antisubventions contre des consortiums de fabricants de panneaux solaires, impliquant des filiales de groupes chinois, dont Longi, géant du secteur. Ces enquêtes sont lancées dans le cadre de nouvelles règles entrées en vigueur en juillet dernier. Celles-ci visent à empêcher les subventions de pays tiers soupçonnés de créer une concurrence déloyale au sein de l’UE dans les appels d’offres.

De son côté, si Berlin s’est aligné l’an dernier sur la position de l’UE, recommandant aux entreprises allemandes de réduire les risques et leur dépendance à l’égard du pays, la tâche n’est pas facile pour la première économie européenne, alors que ce marché reste vital pour sa puissante économie. secteurs automobile ou chimique. A ce sujet, lors de sa visite, Olaf Scholz a également plaidé la cause des industriels allemands établis là-bas, dont près des deux tiers se plaignent de « désavantages concurrentiels » en matière d’accès au marché, selon une analyse récente de la Chambre de commerce allemande en Chine (AHK).

Une coopération » essentiel « pour Pékin

Xi Jinping a jugé « essentiel » un » coopération entre grandes puissances » afin de faire face au « risques et défis croissants » à laquelle est confrontée la communauté internationale, selon la télévision d’État chinoise CCTV. L’échange entre les deux dirigeants a en effet été l’occasion pour Olaf Scholz d’évoquer les domaines de coopération bilatérale, notamment le climat. » Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons trouver des solutions pour stopper le changement climatique et gérer la transition énergétique verte de manière socialement équitable. », a plaidé la chancelière.

» La Chine et l’Allemagne sont les deuxième et troisième économies mondiales. », a de son côté insisté le président chinois. Et pour ajouter ça « L’importance de la consolidation et du développement des relations sino-allemandes dépasse le cadre des relations bilatérales et a un impact important sur le continent eurasien et même sur le monde entier ».

Xi Jinping a également soutenu que » LLes chaînes industrielles et d’approvisionnement de la Chine et de l’Allemagne sont profondément ancrées l’une dans l’autre. « , toujours selon la Chine Nouvelle. » Les exportations chinoises de véhicules électriques, de batteries au lithium et de produits photovoltaïques ont non seulement enrichi l’offre mondiale et atténué les pressions inflationnistes dans le monde, mais ont également apporté une grande contribution à la réponse mondiale au changement climatique., il a argumenté. Et pour s’assurer que« La coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l’Allemagne n’est pas un « risque », mais une garantie pour la stabilité des relations bilatérales et une opportunité de créer un avenir ».

D’autant que, selon une analyse partagée dimanche à l’AFP par Max Zenglein, expert au Mercator Institute for China Studies (MERICS), l’Allemagne a, en effet, « un rôle important à jouer » dans la deuxième économie mondiale, car celle-ci manque d’investissements étrangers, compte tenu de la position plus dure adoptée par d’autres pays, comme les États-Unis ou le Japon.

Le chef de la diplomatie allemande se rend en Israël ce mardi La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a annoncé qu’elle se rendrait ce mardi en Israël pour discuter des moyens « pour éviter une nouvelle escalade » dans la région après l’attaque de l’Iran contre Israël. Le ministre entend assurer les partenaires israéliens de « la pleine solidarité de l’Allemagne » après cette attaque et discuter « comment éviter une nouvelle escalade de la violence », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin avec son homologue jordanien Ayman Safadi.

(Avec l’AFP)