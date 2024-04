Chasiv Yar est une ville d’importance stratégique située à 10 kilomètres de Bakhmut. Il est situé sur des hauteurs dominantes, avantageuses pour la défense et permet de contrôler les environs. Elle est actuellement sous le contrôle total de Kiev mais subit également les attaques soutenues des troupes russes.

« Il s’agit de la hauteur dominante dans la région et son contrôle permettra aux envahisseurs russes, s’ils y parviennent, de simplifier considérablement leur progression en direction de Kostiantynivka et en direction de Sloviansk et Kramatorsk », a déclaré Voloshyn.

Le Kremlin a ordonné que Chassiv Yar soit saisi avant le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale et fête sacrée pour la propagande militaire russe qui a désespérément besoin d’une grande victoire sur le front de guerre, a ajouté Volochyn.

Les blogueurs militaires russes ont confirmé que Chasiv Yar constitue une étape importante sur la voie de l’occupation de toute la région de Donetsk et de la réalisation de l’un des « principaux objectifs de l’opération spéciale que Poutine leur a fixés ».

Les troupes ukrainiennes ont jusqu’à présent « littéralement creusé le sol » pour contenir les attaques quotidiennes de l’ennemi, a déclaré dimanche Oleksandr Syrskiy, commandant en chef de l’armée ukrainienne, dans un communiqué.

Les forces russes ont utilisé leur avantage numérique pour organiser des attaques en petits groupes avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation, détruisant les bâtiments civils et les infrastructures critiques avec des bombes aériennes et de l’artillerie, puis envoyant leurs troupes prendre d’assaut les positions ukrainiennes renforcées. Récemment, la Russie a redéployé ses troupes de Lyman, à proximité, vers Chasiv Yar.