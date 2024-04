Von der Leyen brigue actuellement un second mandat à la tête de la Commission européenne et se présente sur un programme qui place la défense au premier plan.

Mais alors que Bruxelles cherche à jouer un rôle plus important et de premier plan en matière de défense – en lançant par exemple une stratégie industrielle de défense européenne le mois dernier – les responsables de l’OTAN s’inquiètent des chevauchements avec l’alliance militaire.

« À mesure que nous renforçons notre propre sécurité en matière de défense, nous renforcerons bien sûr notre partenariat de base avec l’OTAN : une défense européenne plus souveraine et mieux financée ne fera bien sûr que rendre l’OTAN plus forte », a déclaré Mme von der Leyen.

Appelant à « un réveil de l’Europe en matière de sécurité et de défense » face aux régimes autoritaires comme l’Iran, la Russie et la Corée du Nord qui travaillent ensemble, elle a néanmoins également tenté de rassurer les pays de l’UE craignant que la Commission européenne ne prenne le pouvoir en matière de défense.

« Permettez-moi d’être très clair sur le fait que ce seront toujours les États membres qui seront responsables de leurs troupes », a déclaré l’homme politique allemand à l’auditoire, soulignant les aspects du recrutement, de la formation, de la doctrine et du déploiement. L’UE peut toutefois agir dans des domaines dans lesquels Bruxelles dispose d’une compétence, à savoir le marché unique, l’innovation, le financement et la R&D, a-t-elle déclaré.