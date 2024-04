France « condamne dans les termes les plus fermes les actes de violence commis par les colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie »et appelle les autorités israéliennes « traduire sans délai en justice les auteurs de ces violences »a déclaré mardi 16 avril au soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a pour sa part appelé à la fin des violences « inacceptable » après la mort « terrible » d’un adolescent israélien de 14 ans samedi, a déclaré un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

La mort de ce jeune Israélien assassiné dans des circonstances inconnues en Cisjordanie a provoqué d’importantes représailles de la part des colons qui ont attaqué des villages, incendié des maisons et des voitures palestiniennes, tuant au moins deux personnes. En outre, deux Palestiniens ont été tués par balle lundi dans le nord de la Cisjordanie après des affrontements avec des colons israéliens, a annoncé lundi le ministère de la Santé contrôlé par l’Autorité palestinienne.

La France dénonce la politique de colonisation

France « condamne le meurtre » de l’adolescent israélien ce week-end « ce qui ne peut en aucun cas justifier ces violences »mais aussi « avec la plus grande fermeté les actes de violence commis par les colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie. » « Ces attaques armées coordonnées, menées en présence de l’armée israélienne, ont déjà causé la mort de quatre civils palestiniens »ajoute le Quai d’Orsay, qui dénonce « actes inacceptables ».

« La France appelle les autorités israéliennes à traduire sans délai en justice les auteurs de ces violences et à assurer la protection permanente de tous les civils conformément à ses obligations au titre du droit international »» exhorte le ministère français dans le communiqué.

« Ces violences sont la conséquence de la poursuite de la politique de colonisation qui alimente les tensions et constitue une grave violation du droit international » (…) La France, qui a déjà pris des mesures contre les colons violents, réfléchit à de nouvelles mesures en lien avec ses partenaires »souligne-t-il encore.

Le Royaume-Uni appelle au calme

« De telles violences contre les civils sont totalement inacceptables et doivent cesser immédiatement »a pour sa part exhorté la diplomatie britannique, rappelant avoir récemment sanctionné des colons extrémistes.

Soulignant que ces décès marquent une escalade de la violence en Cisjordanie occupée et dans la région « à un moment critique »Londres estime que« Il est essentiel que les autorités israéliennes rétablissent le calme et mènent des enquêtes urgentes et transparentes sur tous les décès, et veillent à ce que tous les auteurs de violences soient traduits en justice et tenus responsables de leurs actes. ».

En Cisjordanie, au moins 468 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre 2023, selon l’Autorité palestinienne. Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, où résident plus de 490 000 Israéliens, sont toutes illégales au regard du droit international.

