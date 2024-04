La France est « submergée par la propagande et la désinformation » à l’approche des élections européennes, a prévenu mardi le ministre français des Affaires européennes, Jean-Noël Barrot.

Les autorités de sécurité du pays sont confrontées à des vagues de désinformation à l’approche des élections européennes de juin, a déclaré Barrot lors du sommet Tech & AI de POLITICO. Il a déclaré que les médias traditionnels et les sites Web officiels du ministère étaient usurpés pour tromper les gens en leur faisant croire à la désinformation, et que les faux comptes intensifiaient leur activité sur les réseaux sociaux.

« Au cours des six dernières semaines, il (n’y a) pas eu une semaine sans qu’une campagne de désinformation coordonnée touche la France », a-t-il ajouté.

L’organisme français de surveillance de la désinformation à l’étranger, Viginum, a déclaré en février avoir détecté une campagne de désinformation planifiée en France, en Allemagne et en Pologne, liée au deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux prochaines élections européennes de juin, qu’elle a baptisée « Portal Kombat ». En juin dernier, les autorités ont découvert une autre campagne de désinformation russe de grande envergure, baptisée Doppelganger, visant à saper le soutien occidental à l’Ukraine.

En mars, les autorités tchèques ont également imposé des sanctions au site Internet Voice of Europe, basé à Prague, en raison d’accusations selon lesquelles il diffusait la propagande du Kremlin, notamment en utilisant l’influence de députés européens, pour la plupart d’extrême droite et pro-russes, qui avaient collaboré avec le média. Deux dirigeants de la chaîne, dont Viktor Medvedchuk, allié de longue date du président russe Vladimir Poutine, ont été frappés de sanctions.

Les sociétés de médias sociaux Meta, Google et d’autres ont supprimé les chaînes Voice of Europe ces dernières semaines, mais le réseau est toujours actif sur X et Telegram. Il a également réussi à remettre son site Web opérationnel au cours des jours précédents.

La vice-présidente de la Commission européenne chargée des médias et de la désinformation, Věra Jourová, a déclaré lors du sommet Tech & AI de POLITICO que la chaîne pourrait faire l’objet d’un examen par les autorités de l’UE pour imposer des sanctions à l’échelle de l’UE, après quoi les gouvernements nationaux seraient responsables de prendre et de maintenir le contenu. Plateformes de la Voix de l’Europe.

Cet article a été mis à jour pour clarifier les commentaires de Barrot.