Le Danemark, l’Islande et la Norvège en 2031

La France avait auparavant échoué dans sa candidature à l’Euro 2022 masculin (avec la Belgique et l’Espagne), attribué à la Hongrie et à la Slovaquie. Cette fois, après un long travail de lobbying, le duo franco-allemand, candidat à l’édition 2029 ou 2031 (la Suisse, qui y était initialement associée, s’était retirée du projet), était quasiment certain d’obtenir l’une des deux puisque la retrait récent de la candidature de l’Arabie Saoudite. Il ne lui restait plus qu’un seul rival, le trio nordique Danemark, Islande et Norvège, qui héritait donc de la Coupe du monde 2031.