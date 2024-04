Un pas de plus alors que les relations entre la France et l’Azerbaïdjan se sont dégradées ces derniers mois. Paris a rappelé son ambassadeur en Azerbaïdjan, « pour consultation », « en raison de la poursuite des derniers mois »à travers ce pays,« actions unilatérales préjudiciables à la relation » avec Bakou, a annoncé mardi 16 avril le ministère des Affaires étrangères.

Emmanuel Macron « a reçu aujourd’hui notre ambassadeur sur cette question. Il a regretté les actions de l’Azerbaïdjan et a exprimé le souhait que la partie azerbaïdjanaise clarifie ses intentions »précise le communiqué du ministère diffusé dans la soirée. « La France réitère son soutien à la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, dans le respect du droit international et de l’intégrité territoriale des deux pays. Cette normalisation bénéficiera aux deux pays et à l’ensemble de la région », a poursuivi le Quai d’Orsay dans son communiqué.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliev reproche à Paris son soutien à l’Arménie dans le conflit territorial entre Erevan et Bakou sur la région du Haut-Karabakh. Depuis 30 ans, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, sont en conflit territorial sur le Haut-Karabakh. En septembre, Bakou y lance une offensive éclair qui conduit à la capitulation des séparatistes arméniens.