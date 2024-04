Le PSG l’a fait. Battu 3-2 au Parc des Princes il y a une semaine, le club de la capitale a renversé la situation en s’imposant à Barcelone 4-1 ce soir. Les Parisiens atteignent les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 4ème fois de leur histoire. Luis Enrique n’a pas hésité à afficher son enthousiasme au micro de Canal+j’envoie au passage un petit message aux supporters.

« Je suis très fier de nos 12 premières minutes du match, jusqu’au but du Barçasourit le coach. Mais nous avons gardé notre mentalité et nous avons continué à attaquer. Nous avons tout fait pour être meilleurs que le Barça. A partir de là et face à une équipe numériquement inférieure, c’était plus compliqué pour eux. Les joueurs ont montré beaucoup d’envie et d’enthousiasme. Nous dédions cette victoire à nos 300 supporters venus. »