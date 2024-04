La conférence sur « L’actualité palestinienne » avec l’intervention de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, candidate franco-palestinienne LFI aux élections européennes, prévues jeudi 18 avril, est finalement annulée par l’Université de Lille. Dans un communiqué, l’université estime que « les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats », en raison des tensions provoquées par cette conférence.

Dans la foulée, LFI a annoncé que la conférence aurait lieu jeudi à Lille mais « dans un nouvel endroit ». « Nous ne serons pas silencieux, continue le communiqué. Une communication sur le nouvel emplacement sera envoyée aux inscrits »ajoute le parti, ciblant « la présidence de l’université qui se montre incapable de résister aux pressions qui attaquent la liberté d’expression ».

Plusieurs partis politiques, Renaissance, le Rassemblement national et les Républicains, s’étaient opposés à la tenue de cette conférence, notamment pour le logo apposé en bas de l’affiche : une carte d’Israël coloriée en rouge sur fond vert, où se trouve écrit « Palestine libre ».

L’université avance « montée inquiétante des tensions internationales ces derniers jours »OMS « se répercute à l’échelle nationale et locale, tout comme à l’université. » Elle dit aussit « regretter les pressions exercées sur l’autonomie pédagogique et scientifique des établissements d’enseignement supérieur ».

« Une conférence de propagande »

La députée Renaissance du Nord, Violette Spillebout, s’était par exemple interrogée sur «l’annulation de cette conférence de propagande» parce que, selon elle, « Ce n’est pas avec ceux qui représentent l’antisémitisme le plus violent et la volonté de détruire Israël que les débats progresseront vers la paix. » De son côté, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, critique le logo de l’affiche : « On ne peut pas tolérer, dans une université française, une telle conférence de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui, à travers le logo ‘Palestine libre’, nient l’existence de l’Etat d’Israël ».