La semaine dernière, les aventuriers de Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité abandonnèrent leurs couleurs respectives pour ne créer qu’une seule tribu blanche dans le cadre de la réunification. Pauline et Léa étaient les deux ambassadrices. Ne parvenant pas à se mettre d’accord, Léa a finalement choisi d’éliminer Ricky, qui le lui aurait expressément demandé selon elle. Ce mardi 16 avril 2024, place à un nouvel épisode marqué par de premiers tests individuels mais aussi un premier conseil tous ensemble.

Premier test d’immunité individuel dans Koh-Lanta 2024

Après un premier repas de groupe, une nuit passée ensemble mais aussi les premières stratégies pour l’avenir, il est temps de concourir à la première épreuve d’immunité individuelle. Et c’est le parcours du combattant mythique ! Hommes et femmes s’affrontent à tour de rôle. L’objectif est de réaliser les neuf étapes du parcours le plus rapidement possible. La gagnante et le vainqueur s’affronteront dans une finale qui n’a rien à voir avec la course à obstacles.

Honneur aux femmes. Les deux Léas sont en tête. Le vieux rouge remporte l’épreuve, suivi de Léa de l’ex-équipe jaune. Ensuite, place au voyage des hommes. Aurélien et Jean avancent rapidement et efficacement. La victoire est enfin pour Jean ! Il est suivi par Amri en deuxième place, Amri en troisième position puis Aurélien en quatrième.

Conformément aux règles, l’ancienne Léa rouge affronte Jean. Leur mission est de rester en équilibre sur une planche à bascule tout en construisant une tour composée de cinq pièces de bois. Après de grandes difficultés des deux côtés, c’est Jean qui gagne l’épreuve. Submergé d’émotion, il dédie sa victoire à son fils Simon, qui « la patience apprise« .

Koh-Lanta 2024 : Stratégies avant le premier conseil de la tribu réunie

Le concile approche. Si Jean est le seul à être immunisé grâce à sa victoire, d’autres ont des colliers. En effet, Meïssa a récupéré le bijou de Ricky. Parmi les ex-jaunes, Pauline et Amri possèdent également des colliers d’immunité.

Les ex-rouges ne semblent pas inquiets : ils sont en supériorité numérique et envisagent de voter contre Océane. De leur côté, les ex-jaunes sont inquiets. Réunion de crise pour eux, alors que les anciens rouges semblent apaisés, loin du stress du conseil.

Lors de la séance du conseil, tout le monde s’est retrouvé nez à nez avec Denis Brogniart et a convenu que les équipes étaient bel et bien toujours présentes. Après quelques discussions, place aux votes. Enfin, avant le dépouillement, l’hôte demande si quelqu’un veut jouer un collier d’immunité. Et ils sont trois à lever la main : Meïssa, Pauline et Amri. Une grande première ! Meïssa offre son collier à Cécile. Pauline garde son collier pour elle. Finalement, Amri se protège mais aussi Océane.

Devant les urnes, Denis Brogniart compte sept bulletins contre Océane, ils ne sont pas comptés. L’ex-Rouge Léa a six bulletins à son nom, elle est donc éliminée. Elle est la première membre du jury final et donne sa voix noire à Mégane.