Sur le camp de la tribu réunie, l’ombre du premier concile pèse. Les stratégies se rejoignent, les ex-rouges et les ex-jaunes sont bien conscients que ces conseils seront cruciaux pour la suite de l’aventure. De nombreux colliers ont été trouvés et doivent être joués lors du conseil de ce soir. Qui sera le premier à quitter la tribu réunie et à rejoindre la résidence des ambassadeurs ? Koh-Lanta 2024 : Spectacle 9 Partie 2.