ÉTATS-UNIS – Une situation pas facile à vivre. Katy Perry a connu une petite mésaventure dans sa garde-robe avec son haut argenté au look futuriste. Ce lundi 15 avril, elle était en plein tournage du télécrochet Idole américainela version transatlantique du Nouvelle étoile.

Alors qu’un candidat arrivait au terme de sa reprise de C’est un monde d’hommes d’hommes (« It’s a Man’s World ») de James Brown, l’interprète de meufs californiennes a interrompu le spectacle pour demander de l’aide. « Cette chanson m’a cassé le top »a souligné Katy Perry avant d’ajouter avec humour : » Je suppose que c’est un monde de femmes. ». Le haut de la chanteuse s’est détaché, risquant d’exposer sa poitrine au milieu du set. « C’est un spectacle familial », a indiqué la chanteuse qui essayait de cacher sa poitrine avec la table.

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur ses réseaux sociaux après la diffusion deIdole américaine, on peut voir les coulisses de l’incident. Armés d’une paire de ciseaux et de pinces, trois personnes de l’équipe technique se sont mobilisées autour de la juge pour l’aider à remettre correctement sa tenue. « J’ai besoin que mon haut reste en place. » Si cela n’est pas réglé, cette série aura plus que ce qu’elle avait prévu. »dit-elle pour plaisanter.

Cette année marque la 22e saison deIdole américaine mais aussi le dernier né de Katy Perry. La pop star est juge depuis 2018. Cela fait sept ans qu’elle » note des artistes amateurs aux côtés du chanteur country Luke Bryan et de Lionel Richie, plusieurs fois primé. « Ce n’est pas comme si quitter la série signifiait que je vais prendre ma retraite sur une île déserte, même si ce serait fabuleux. Je vais retourner au travail. »explique l’interprète de J’ai embrassé une fille au micro de ET.

