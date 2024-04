Elle était loin d’avoir prévu une telle année 2024 : toujours pleine de projets, Kate Middleton a dû mettre brutalement un terme à toutes ses activités en début d’année, en raison de sa santé. D’abord opérée de l’abdomen, la princesse de Galles a appris qu’elle était atteinte d’un cancer. Si la tumeur a été entièrement retirée, selon ses médecins, la femme de 42 ans doit encore subir une chimiothérapie préventive pour s’assurer que tout soit définitivement guéri.

Une période difficile pour elle, habituée à côtoyer le public et constamment en mouvement. Cloîtrée derrière les murs de son Adelaide Cottage, où elle vit depuis près de deux ans avec le prince William et leurs trois enfants (George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, presque 6 ans), la jeune femme vous avez néanmoins trouvé l’endroit idéal pour accélérer votre prise en charge et revenir le plus rapidement possible.

« Personne ne sait qu’il existe un bâtiment annexe en briques rouges assez spacieux qui n’est pas utilisé à côté d’Adelaide Cottage, selon une source. Il est actuellement inhabitable et nécessiterait d’importants travaux de rénovation avant de pouvoir y emménager. Les discussions ont déjà commencé depuis longtemps.« , a en effet confié une source au journal britannique Le miroir.

Une source qui précise que Charles III, également atteint d’un cancer, ne serait absolument pas opposé à ce que sa belle-fille puisse intégrer ce bâtiment afin d’y suivre ses traitements de chimiothérapie. Mais tout cela inquiète cependant un autre homme important dans l’entourage de la jeune femme : son mari, « William est bien conscient que le contribuable surveille les dépenses de la famille royale, il réfléchit donc à la meilleure façon de couvrir les coûts des travaux.« , a déclaré la source au quotidien britannique.

Une monarchie avec une économie !

Il faut dire que la tendance est plutôt à l’économie dans la famille royale britannique, notamment depuis l’arrivée du roi Charles sur le trône. Restreinte, la monarchie n’emploie qu’un petit nombre de membres et plusieurs bâtiments, comme Frogmore Cottage, ont été récupérés, quitte à en expulser certains autres, comme le prince Harry.

Mais pour soigner au mieux sa belle-fille qu’il adore, pièce centrale de la monarchie et future reine, le souverain ne devrait pas fermer son portefeuille…