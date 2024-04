Kate Middleton plus que jamais besoin de soutien face à sa maladie. De plus, des initiés royaux ont affirmé que la princesse de Galles pouvait pleinement compter sur le soutien de ses amis. Avant de reprendre ses fonctions royales en pleine forme, Kate Middleton s’est retirée de la scène publique. Ceci afin de se concentrer sur la guérison.

Durant son traitement pour le cancerelle trouve du réconfort dans son entourage de confiance à Salle Anmer, à Norfolk. Lorsqu’elle est chez elle à Windsor, la princesse de Galles peut compter sur ses parents, ses frères et sœurs. En plus de toute cette bulle d’amour, il y aurait aussi un personnage phare, bien que discret, sur lequel Kate Middleton compte énormément. C’est Maria Teresa Turrion Borrallola nounou de la famille !

Kate Middleton atteinte d’un cancer : presque un membre de la famille !

Maria Teresa Turrion Borrallo sert le Prince William et de Kate Middleton pour 10 ans. De plus, elle est considérée comme un membre à part entière de la famille galloise. C’est cette nounou à qui la princesse de Galles a confié le bien-être de ses enfants, la Prince Georgelà Princesse Charlotte et le Prince Louis. « Kate doit sentir que Maria vaut son pesant d’or et qu’elle peut lui faire confiance pour le bien-être de ses enfants pendant qu’elle poursuit son rétablissement.« , a confié Jennie Bond, ancienne correspondante du BBC Royalesur le sujet.

« Heureusement, d’après ce que nous savons de Maria, elle se contente de passer sa vie aider les autres», a ajouté l’expert royal, poursuivant par : «C’est un femme religieuse qui, selon les habitants de sa ville natale, aurait pu devenir religieuse si elle n’avait pas opté pour le rôle de nounou. Il semble donc qu’il y ait peu de danger qu’elle bouge dans le futur proche« . Ce spécialiste royal souligne le fait que Maria Teresa Turrion Borrallo est d’un grand soutien pour la famille dans cette période difficile.

Kate Middleton atteinte d’un cancer : beaucoup de réconfort à Norfolk !

Une source proche de la famille royale affirme que Kate Middleton trouve beaucoup de réconfort loin de Windsor. Elle aurait alors l’environnement idéal pour sa convalescence à Anmer Hall, Norfolk. « Kate se sent je ne suis plus chez moi à Norfolk« , a déclaré la source D’ACCORD !. « Elle a plusieurs amis leurs proches là-bas. Les Van Cutsem vivent à proximité, tout comme Tom et Polly Coke (Cook). Laura Meade est une source de réconfort pour la princesse, tout comme les filles Carter« , toujours selon l’initié.

La raison de ce bien-être serait principalement due à la présence des véritables amis de Kate Middleton à Norfolk. « Kate a quelques amis dans la région de Windsor, mais ce sont les relations qu’elle a construites grâce aux amitiés de ses enfants avec leurs enfants« , a confié une autre source à Miroir. « C’est une dynamique très différente de celle qu’elle a à Norfolk. Ce sont les amis avec qui elle peut discuter de toutalors qu’elle peut être plutôt fermée aux autres« , conclut la source.