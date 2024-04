Après plusieurs années d’absence, Emmanuel Moire fait son grand retour ! Dimanche 14 avril, la chanteuse était présente sur le tournage de Les enfants de la télé sur France 2 et en a profité pour évoquer sa longue absence. Celui devenu acteur n’avait pas sorti de gros projet depuis son dernier album en 2019 et appelait Odyssée.« Je n’avais pas forcément de projets à présenter. Je pense que c’est comme tout le monde, depuis 2020, on a eu une année un peu mouvementée, ma créativité a été ébranlée, ma vie d’homme aussidu coup, j’ai eu envie de silence », a-t-il expliqué à Laurence Boccolini. Il fait donc enfin son retour sur le devant de la scène avec un tout nouveau single intitulé « Sois un homme ».

« L’album arrivera à la fin de l’année. Avec également une tournée qui aura lieu l’année prochaine. Ça me manquait beaucoup, faire ce métier, composer des chansons et aller les jouer sur scène. Je suis vraiment heureux de revenir avec ce titre », il s’est confié dans une autre interview accordée, cette fois, à Radio M. Pour nos collègues de Libérer, le collectionneur d’épinglettes devenu chanteur en a dit plus sur lui-même mais aussi sur un grand changement dans sa vie : son déménagement. Au revoir Paris! Emmanuel Moire doit désormais anticiper ses déplacements pour rejoindre la capitale comme le rapportent nos confrères. « Emmanuel Moire, qui n’habite plus Paris, s’est levé tôt pour se rendre à Télématin »peut-on lire dans l’interview de Libérer datant de ce mercredi 17 avril. C’est le Covid qui l’a poussé à quitter la Ville Lumière pour s’installer dans une maison en Ile-de-France.