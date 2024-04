2:07 Cécile Duflot (directrice générale de l’ONG Oxfam France) à propos du salaire de Carlos Tavares : « La part donnée à la rémunération des salariés a beaucoup moins augmenté que la part donnée à la rémunération des actionnaires » lire Radia Chikri (Cariste chez Stellantis Poissy) sur la rémunération de Carlos Tavares : « J’ai 20 ans d’ancienneté, et je gagne entre 1600 et 1650 euros par mois » 1:51 Ian Brossat (sénateur PCF de Paris) sur la rémunération de Carlos Tavares : « Personne, nulle part, ne devrait gagner 36 millions d’euros par an, tout cela est une indécence absolue » 2:14 Sophie de Menthon (chef d’entreprise, présidente d’ETHIC) sur la rémunération de Carlos Tavares : « Non, ça ne me choque pas, mais j’imagine qu’on trouve ça indécent » 1:19 Radia Chikri (Cariste chez Stellantis Poissy) à propos de la rémunération de Carlos Tavares : « Qui fait le salaire de M. Tavares ? Les ouvriers qui se brisent le dos aux chaînes » 17h40 Fabrice Godefroy (Association 40 Millions d’Automobilistes) sur le prix du carburant : « A l’époque des gilets jaunes, on était à 1,5 euros et c’était jugé insupportable, aujourd’hui, on en est très loin » 49:11 Bonsoir Affaires : Partie 2 – 16/04 1:12 Alexis Izard (député de l’Essonne) sur le prix du carburant : « Un centime offert à la pompe, c’est près d’un demi-milliard d’euros de dépense publique » 1:29 Prix ​​du carburant : 2 euros le litre de sans plomb dans certaines stations-service 52:04 Bonsoir Affaires : Partie 1 – 16/04 1h40 Marc Darsy (employé de l’usine Stellantis Poissy et délégué syndical SUD Stellantis Poissy) sur la rémunération de Carlos Tavares : « Son salaire est la dégradation de nos conditions de travail » 1:28 Marc Darsy (délégué syndical SUD et salarié de l’usine Stellantis Poissy) sur la rémunération de Carlos Tavares : « En un jour, il gagne ce que je gagne en quatre ans, donc oui, c’est choquant » 1:39 Léa Guérin (chargée de plaidoyer réglementaire des multinationales chez Oxfam France) à propos de la rémunération de Carlos Tavares : « Les salariés, c’est aussi ceux qui créent de la valeur, et ils n’ont pas cette redistribution » 2:02 Rémunération de Carlos Tavares : où se situe le PDG de Stellantis par rapport aux autres grands patrons ?