« Nous espérons qu’ils le feront d’une manière qui fera le moins possible pour aggraver la situation – et d’une manière qui, comme je l’ai dit hier, est à la fois intelligente et dure », a-t-il ajouté.

Israël n’a pas encore répondu à l’attaque iranienne, qui a vu une série de frappes de missiles et de drones dirigées contre Israël. Il s’agissait de représailles à une attaque contre le consulat iranien de Damas. Le cabinet de guerre du pays réfléchit à sa réponse, mais Cameron fait partie de ceux qui exhortent Israël à faire preuve de retenue.

Lors de son séjour en Israël, Cameron devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son collègue ministre des Affaires étrangères Israel Katz. Cameron a rencontré le président israélien Isaac Herzog mercredi matin.

Netanyahu s’est entretenu mardi soir avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, Sunak ayant déclaré au Premier ministre israélien que « c’était le moment de faire prévaloir le calme », selon un communiqué fourni par le bureau de Sunak.