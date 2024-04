Isabelle Saporta, à Paris, le 19 novembre 2019. Joël SAGET / AFP

Le numéro un français de l’édition, Hachette Livre, propriété du groupe Vivendi de Vincent Bolloré, a annoncé mardi 16 avril avoir licencié Isabelle Saporta, qui dirigeait les éditions Fayard.

« Hachette Livre regrette les désaccords stratégiques qui l’ont conduit à mettre fin aux fonctions d’Isabelle Saporta à la direction des Editions Fayard »a déclaré le groupe, au terme d’une procédure lancée en raison du refus de Mmoi Saporta va céder la marque Fayard à une autre maison du groupe, Mazarine, qui sera dirigée par un éditeur avec lequel elle a des désaccords politiques.

Mazarine est une maison d’édition créée en 1979 par les Éditions Fayard, elles-mêmes appartenant à Hachette depuis 1958. Elle publie principalement des romans, français et étrangers, et quelques essais. Isabelle Saporta estime que la ligne politique d’auteurs que Mazarine entend apporter à Fayard, par la voix de sa nouvelle dirigeante, Lise Boëll, nuirait à son image.

Lise Boëll, 57 ans, qui travaille dans l’édition depuis 1997, s’est forgé l’image d’une éditrice d’auteurs très à droite dans le secteur, d’abord chez Albin Michel, jusqu’en 2021, puis chez Plon, jusqu’à fin 2023. Elle est derrière la transformation d’Eric Zemmour, journaliste à Figaroen tant qu’essayiste à succès (Suicide françaisen 2014, destin françaisen 2018, entre autres), avant que ce dernier ne se lance en politique, en créant son parti d’extrême droite, Reconquête !, et soit candidat à l’élection présidentielle de 2022. Et elle est aussi la rédactrice officielle d’un autre ex-candidat d’extrême droite à l’Elysée, Philippe de Villiers.

« Un patrimoine culturel et moral »

Isabelle Saporta était auteur chez Fayard depuis 2011, puis rédactrice externe et directrice littéraire avant d’en prendre la direction en juillet 2022. Elle est arrivée à la tête de cette maison au sortir d’une crise déclenchée par le départ de l’ancienne patronne, Sophie de Closets, dans un climat de méfiance et de dénonciation des pressions politiques.

Cité dans le communiqué de Hachette, Mmoi Saporta « remercions chaleureusement les auteurs et leurs équipes pour le travail extraordinaire accompli ensemble » chez Fayard et estime « avoir fait progresser cette maison en s’appuyant sur son patrimoine patrimonial, culturel et moral ».

Fin 2023, Hachette Livre passe sous le contrôle de Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, accusé par de nombreux rivaux de vouloir utiliser ses maisons d’édition pour promouvoir un projet politique très à droite.

