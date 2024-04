Les images font le tour du monde : ce Français qui repousse héroïquement samedi 13 avril, à l’aide d’une perche l’attaquant qui a mortellement poignardé six personnes dans un centre commercial de Sydney. Cet homme s’appelle Damien Guerot. Il est originaire de Laval et vit en Australie depuis six ans. Il travaille comme menuisier. Son père Loïc Guerot, contacté par France Bleu Mayenne, est très ému et se dit fier de son fils : « J’ai eu beaucoup de mal à dormir, c’est impressionnant, je ne trouve pas les mots, je suis extrêmement fier. » chargement L’Australie, pour remercier le Mayennais pour son courage et son comportement extraordinaire dans un tel moment, a décidé de lui offrir la citoyenneté australienne. « Je dis à Damien Guerot, qui s’occupe de ses demandes de visa, qu’il est le bienvenu ici et qu’il peut rester aussi longtemps qu’il le souhaite »a déclaré le Premier ministre australien. Emmanuel Macron a également salué le rôle de Damien Guerot et d’un autre Français, Silas Despreaux, « de vrais héros »qui est intervenu lors de cette attaque au couteau.

