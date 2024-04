A l’aéroport international de Dubaï, 160 litres d’eau par m² sont tombés en quelques heures, soit l’équivalent de deux années de pluie pour ce pays désertique.

Des images spectaculaires. L’aéroport international de Dubaï, l’un des plus fréquentés au monde, a détourné certains vols mardi en raison de fortes pluies qui ont provoqué d’importantes inondations aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays du Golfe.

Cet aéroport de la capitale économique des Emirats, où plus de 100 vols étaient attendus mardi soir, avait précédemment suspendu ses opérations pendant 25 minutes dans le chaos provoqué par la tempête, un phénomène rare dans ce pays désertique.

Une goutte froide sur le golfe Persique

Quant aux Émirats arabes unis, on estime que 119 mm de pluie sont tombés en l’espace d’une journée, soit l’équivalent d’un an et demi de précipitations en temps normal. A l’aéroport, 160 litres d’eau par m2 ont été relevés, soit l’équivalent de deux années de pluie pour ce pays désertique.

Ces précipitations s’expliquent par la présence d’une goutte froide au-dessus du golfe Persique. C’est une petite dépression avec de l’air très froid en altitude, et plus chaud dans les basses couches, qui provoque ce type de perturbations.

De grands centres commerciaux de Dubaï ont été inondés, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, tout comme des routes et une station de métro.

Images des inondations qui ont frappé Dubaï, le 17 avril 2024 © BFMTV

Certaines routes se sont effondrées, des quartiers résidentiels ont été touchés par de fortes inondations et de nombreux habitants ont signalé des fuites sur les toits, les portes et les fenêtres. Les écoles ont été fermées aux Émirats et devraient le rester mercredi, car de nouvelles fortes pluies sont attendues.

Un taxi traverse une rue inondée suite à de fortes pluies à Dubaï, le 17 avril 2024 © Giuseppe Cacace / AFP

Le gouvernement de Dubaï a également prolongé le télétravail pour ses employés jusqu’à mercredi. Le Centre météorologique national « a exhorté les habitants à prendre toutes les précautions et à se tenir à l’écart des zones inondées » dans un message publié sur X.

18 morts à Oman

Dubaï n’est pas la seule à avoir été touchée par ces intempéries. Trois autres pays du Golfe, Bahreïn, Qatar et Oman.

Images des inondations qui ont touché Bahreïn, le 17 avril 2024 © Mazen Mahdi / AFP

A Oman, au moins 18 personnes sont mortes depuis dimanche dans des inondations après la découverte mardi du corps d’un enfant, selon les autorités. Neuf écoliers et trois adultes sont morts lorsque leurs véhicules ont été emportés par des crues soudaines, a rapporté dimanche l’agence de presse ONA.

Certaines parties du Qatar, autre pays du Golfe, ont également été touchées par des pluies torrentielles. À Bahreïn également, de fortes pluies se sont abattues sur le pays, provoquant des inondations.