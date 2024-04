Le jour se lève en Europe et un 784e jour de conflit armé commence en Ukraine après le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

Ce mardi, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois réclamé une protection aérienne de l’Ukraine similaire à celle apportée à Israël lors de l’attaque menée par l’Iran dimanche dernier.

De son côté, le Premier ministre tchèque a annoncé qu’une vingtaine de pays s’étaient engagés à acheter 500 000 obus hors d’Europe pour l’Ukraine.

On fait le point sur les événements qui ont marqué ces dernières heures.

Une vingtaine de pays s’engagent à acheter 500 000 obus pour l’Ukraine

Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, a annoncé ce mardi 16 avril 2024 qu’une vingtaine de pays se sont engagés à acheter un demi-million d’obus pour l’Ukraine, hors Europe.

Lors d’une visite à Washington, aux États-Unis, Petr Fiala a déclaré «heureux qu’à l’heure actuelle, une vingtaine de pays aient adhéré» à l’initiative lancée par la République tchèque, « du Canada à la Pologne, en passant par l’Allemagne et les Pays-Bas », il ajouta.

Les pays de l’Union européenne s’étaient engagés à fournir à Kiev un million d’obus avant la fin mars dernier, mais ils n’ont pas pu, faute de capacités de production suffisantes, les livrer.

Prague a toutefois assuré avoir identifié d’importants stocks d’obus, pour un total de quelque 800.000 pièces, disponibles à l’achat en dehors du continent européen. » Grâce à eux, nous sommes en mesure de fournir 500 000 obus. Nous pensons que d’autres livraisons suivront. » a déclaré le Premier ministre tchèque.

Parmi les pays participant à cette initiative figurent également les pays baltes, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la Slovénie, rapporte la presse tchèque.

Selon Temps Financierl’achat de ces 800 000 obus coûterait 1,5 milliard de dollars.

Volodymyr Zelensky convoquera le conseil OTAN-Ukraine

Le président ukrainien a annoncé ce mardi 16 avril 2024 qu’il convoquerait le conseil OTAN-Ukraine pour discuter de la défense aérienne ukrainienne et de la fourniture de systèmes de défense anti-aérienne.

Dans son allocution quotidienne, publiée sur ses réseaux sociaux et sur le site présidentiel, le chef de l’Etat a une nouvelle fois comparé l’assistance apportée à l’Ukraine en matière de défense aérienne à celle apportée à Israël lors de l’attaque menée par l’Iran dimanche.

» Différents conflits – ici en Europe et au Moyen-Orient – ​​différents niveaux de menace, différents espaces aériens, même si les drones « Shahed » et leurs caractéristiques balistiques sont les mêmes (…) Mais les vies humaines sont-elles différentes ? « , a déclaré Volodymyr Zelensky, avant d’ajouter : » pasNous devons les protéger du terrorisme au même niveau. L’Ukraine demandera une réunion du Conseil Ukraine-OTAN pour discuter de la protection du ciel, de la fourniture de systèmes de guerre antiaérienne et de missiles. »

La création du conseil OTAN-Ukraine a été décidée « par les Alliés lors du sommet de Vilnius en juillet 2023 », rappelle le site Internet de l’OTAN. Le tableau « fournit un cadre pour les consultations en cas de crise et la prise de décision entre l’Organisation et le pays ».

L’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine revient à l’ordre du jour

Lundi soir, le leader républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a indiqué qu’il soumettrait au vote, dans la semaine, quatre textes distincts : un pour aider l’Ukraine, un pour Israël, un troisième pour « renforcer nos alliés dans la région Indo-Pacifique » et un dernier pour « adopter des mesures supplémentaires pour contrer nos adversaires et renforcer notre sécurité nationale. »

La Maison Blanche a apporté mardi, avec précaution, son soutien à ces nouveaux projets.

« Il semblerait en effet, à première vue, que la proposition du Président nous aidera effectivement à fournir de l’aide à l’Ukraine et à Israël. » a déclaré un porte-parole de l’exécutif américain, John Kirby.

« Quelques détails supplémentaires » Il faudra cependant que le président Joe Biden se positionne véritablement pour ou contre cet ensemble de textes, a ajouté le porte-parole à bord de l’avion présidentiel, en route pour un voyage de campagne en Pennsylvanie.

L’enveloppe de 60 milliards de dollars d’assistance militaire et économique à l’Ukraine, adoptée au Sénat en février, reste bloquée par les Républicains à la Chambre des représentants, qui ont refusé d’examiner ce texte.

Le Royaume-Uni affirme avoir formé « plus de 34 000 » soldats ukrainiens

Dans une publication sur le réseau social « plus de 34 000 recrues ukrainiennes » depuis le lancement de l’opération « Interflexe ».

» Le Royaume-Uni et 12 pays partenaires s’unissent pour aider l’Ukraine à former des recrues. L’Opération Interflex, basée au Royaume-Uni, a formé plus de 34 000 recrues ukrainiennes avec l’aide de nos partenaires », dit le ministère de la Défense.

L’opération « Interflex » est menée en partenariat avec le Canada, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, l’Estonie, la Lituanie, le Kosovo, la Roumanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« La formation a permis aux recrues d’acquérir des compétences de sauvetage et des techniques de préparation au combat », poursuit le ministère britannique de la Défense.