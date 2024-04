Gil Taieb, vice-président du Conseil représentatif des associations juives de France à la sortie de l’Elysée le 15 juillet 2014. STÉPHANE DE SAKUTIN / AFP

Le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Gil Taieb, est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé mardi 16 avril l’institution, saluant un « militant infatigable, fervent défenseur d’Israël et de la communauté juive ». « C’est une perte immense pour la communauté juive et ses institutions. Sa disparition laisse un vide immense. »a écrit le CRIF le ses réseaux sociaux.

« Engagé, charismatique, courageux et bienveillant, il n’a jamais renoncé au sourire qu’il a toujours arboré, jusqu’aux derniers instants du combat qu’il a mené contre la maladie »selon le président du CRIF, Yonathan Arfi.

De son côté, l’Elysée a accueilli un « ardent humaniste, héraut de la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de haine ». «Son cinquante ans d’engagement au sein de la communauté juive française, où il a occupé les plus hautes fonctions, s’est drapé aux couleurs de l’universel»a ajouté la présidence.

« Le Président de la République et son épouse saluent la mémoire d’une figure tutélaire du dialogue interreligieux, qui tenait la République et ses valeurs au cœur »» a encore fait valoir l’Elysée.

Lutte contre l’antisémitisme

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a exprimé son « une grande tristesse » et sa collègue Aurore Bergé, chargée de la lutte contre les discriminations, ont salué « un ardent défenseur de nos valeurs républicaines et universalistes ».

« Sa contribution contre la haine en ligne a fait des progrès significatifs dans notre lutte pour un monde plus juste et plus respectueux »a affirmé la Dilcrah (délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).

Sa mémoire a également été saluée par le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) dont il était vice-président et qui a déclaré » dévasté « . Le Consistoire de Paris a rendu hommage à « une personnalité incontournable de la communauté juive française ».

« Gil a été un ami et un frère pendant plus de vingt ans et il a marqué ma vie », a réagi l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi. Responsable des relations avec le judaïsme au sein de l’Église catholique, le Père Christophe Le Sourt a accueilli « un passeur de fraternité ».

Côté politique, l’ancien ministre de l’Europe Clément Beaune a salué son » énergie « OMS « impressionné et rassuré ». Le député Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, a déploré « une énorme perte » et son collègue PS Jérôme Guedj salué « un homme ».

Plusieurs élus parisiens ont également réagi, dont le maire Horizons du 9.e arrondissement, Delphine Bürkli, qui a salué « une voix forte, un leader et un homme d’honneur »et Jean-Luc Romero, député socialiste à la mairie de Paris, selon qui Gil Taieb « a fait de sa vie un combat personnel et collectif contre l’antisémitisme ».

Né en Tunisie en 1957, docteur en chirurgie dentaire, Gil Taieb a également fondé l’Association de soutien à Israël (ASI France) en 1990. Il était marié à Karen Taieb, adjointe (liée PS) au patrimoine à la mairie de Paris.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés « Prendre ses responsabilités, c’est imposer des devoirs à ceux qui permettent la propagation de discours de haine » Ajouter à vos sélections

Le Monde avec l’AFP

Réutiliser ce contenu