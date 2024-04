Le forfait « Free Series » a connu deux hausses de prix consécutives en avril, dépassant ainsi le prix psychologique de 10 euros.

Les prix augmentent également chez Free Mobile

Free avait promis de ne pas augmenter le prix de ses forfaits mobiles jusqu’en 2027, mais cette promesse ne concerne que son forfait à 2 € et son forfait Free 5G. Ceci étant précisé, l’opérateur a décidé d’augmenter pour la première fois son forfait « Free Series » le 4 avril. Il est ainsi passé de 9,99 € à 10,99 €. Ce n’était apparemment pas suffisant dans la mesure où le prix a encore augmenté le 14 avril à 11,99 €, comme le constatent nos confrères deallopackage.

Deux euros en deux semaines pour le forfait « Free Series » dont l’offre n’a pas changé d’un iota : appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe, 140 Go de data en France métropolitaine et 18 Go depuis l’Europe et l’Outre-mer. Territoires. Les abonnés ont également accès à l’application Free Ligue 1 qui propose des extraits vidéo diffusés « quasiment en direct » après des actions importantes.

Malgré cette double hausse tarifaire, Free Mobile reste compétitif dans la mesure où Sosh, RED by SFR et B&You proposent un forfait 130 Go à 12,99 €. Free reste donc un peu en avance sur la data et le prix. Cependant, une différence majeure est à noter : le forfait « Free Series » n’est valable qu’un an. Passé ce délai, vous passez automatiquement au forfait Free 5G à 19,99€/mois avec 250 Go de data…

La guerre des prix fait rage dans le petit monde de la téléphonie mobile et Free ne peut ignorer la concurrence. L’opérateur semble plus que jamais pousser son forfait 5G qui reste son produit phare à moins de 20 euros, au moins jusqu’en 2027.

