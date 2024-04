Bienvenue dans ce live dédié au quart de finale retour de Ligue des Champions, entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.

De quoi s’agit-il ? Un match haletant et plein de suspense, avec à la clé une place en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. A l’aller, au Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés sur le fil (2-3), au terme d’un match plein de rebondissements. Pour le retour, avantage aux Catalans, qui n’ont pas l’habitude de mal recevoir. Mais, avec un seul but en main, la qualification pourrait être plus difficile à obtenir que prévu…

Ou ? Au stade olympique Lluis-Companys, plus communément appelé stade de Montjuic, à Barcelone.

À quelle heure ? Coup d’envoi à 21h

La composition des équipes :

Ter Stegen (cap.) — Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo — Pedri, De Jong, Gündogan — Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Entraîneur : Xavi Hernández.

Donnarumma — Hakimi, Marquinhos (cap.), L. Hernandez, Nuno Mendes — Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz — Barcola, Mbappé, Dembélé.

Entraîneur : Luis Enrique.

Qui arbitre ? L’expérimenté Roumain Istvan Kovacs.

