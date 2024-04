Lina Labiad

16/04/2024 à 19h31

Pour son voyage d’intégration à Maurice, Ève Gilles (Miss France 2024) a pu compter sur la présence de six anciennes Miss France, dont Cindy Fabre, directrice du concours.

Comme chaque année depuis 2010, la nouvelle Miss France s’est envolée pour un voyage d’intégration entourée d’anciennes reines de beauté. L’occasion pour la jeune Eve Gilles de prendre un moment de repos loin de tout, entourée de femmes qui ont vécu le même parcours qu’elle et qui sauront répondre à toutes ses questions.

Cette année, six d’entre eux se sont envolés pour Maurice. Ève Gilles, Miss France en titre, a pu compter sur la présence de Cindy Fabre (Miss France 2005 et directrice du concours), Indira Ampiot (Miss France 2023), Diane Leyre (Miss France 2022), Camille Cerf (Miss France 2015). ) et Maëva Coucke (Miss France 2018). De nombreuses valises à la main, les reines de beauté se sont envolées pour le paradis le 15 avril dernier.

Manquer la réunion

11 heures de vol plus tard, les Miss sont arrivées à bon port, comme en témoigne un selfie de groupe publié par Diane Leyre sur Instagram. Changement de tenue obligatoire avant la première soirée sur l’île. L’occasion pour Ève Gilles de porter un adorable ensemble tailleur et jupe, tout en sequins – sans oublier son écharpe tricolore.

Histoire Instagram de Diane Leyre.

© Instagram/dianeleyreoff



Avant de se retrouver toutes pour ce voyage d’intégration, les Miss étaient chacune très occupées. D’un côté, Diane Leyre a participé à la treizième saison de « Danse avec les stars », après avoir tenté sa chance au concours Miss Univers, tandis que Maëva Coucke a profité d’un séjour romantique en Martinique. L’occasion pour elle d’annoncer qu’elle est de nouveau en couple avec François Bonifaci, dont elle s’est séparée en février dernier.

Quant à Ève Gilles, c’est une année de règne chargée que vit actuellement Miss France 2024. Entre les sorties à l’hippodrome, au Salon de l’Agriculture ou lors de la Fashion Week (où elle n’hésite pas à monter sur les podiums comme un mannequin professionnel), la reine de beauté est partout.