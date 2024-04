Le service russe de la BBC et le site russe Mediazona ont indiqué mercredi avoir recensé plus de 50 000 soldats russes tués depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Leur décompte, publié dans une enquête conjointe et finalisé le 7 avril 2024, intervient de l’exploitation de certaines informations, comme les communiqués de presse officiels, les informations publiées dans les médias et les réseaux sociaux, ou recueillies en allant observer les tombes dans les cimetières.

Fin février, Kiev estimait à 31 000 le nombre de soldats tués, alors que l’armée russe n’a que très rarement communiqué ses pertes militaires.