Voici ce qu’il faut retenir ce mardi soir sur la situation entre Israël et l’Iran :

◾ L’armée israélienne a déclaré que l’Iran ne sortirait pas « indemne » de son attaque sans précédent contre l’État juif. « Israël ne peut pas rester les bras croisés face à une telle agression », a déclaré le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari, assurant que « les tirs de 110 missiles directement sur Israël ne resteront pas impunis ». Nous réagirons quand, où et de la manière que nous choisirons. »

◾ Les États-Unis et l’Union européenne ont prévenu dans des déclarations séparées qu’ils s’apprêtaient à renforcer leurs sanctions contre l’Iran. « Je m’attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l’Iran dans les prochains jours », a déclaré mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. « L’idée est d’élargir le régime (de sanctions) existant contre les drones iraniens », a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

◾ Le Hezbollah a annoncé mardi la mort de trois de ses membres dans des frappes israéliennes au Liban, d’où la puissante formation libanaise soutenue par l’Iran a lancé des attaques sur le nord d’Israël. Un avion de l’armée israélienne « a éliminé Ismail Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du Hezbollah », a confirmé l’armée israélienne dans un communiqué. Plus tard dans la soirée, l’armée israélienne a annoncé la mort lors d’une frappe aérienne à Kfar Dounine, au sud du Liban, de Mohammed Hussein Moustafa Shechory, présenté comme le commandant des forces Radwan du Hezbollah chargées des roquettes et missiles au centre et à l’ouest du Liban, et de Mahmoud Ibrahim Fadlallah, un autre combattant du mouvement.

◾ Le président russe Vladimir Poutine a appelé Israël et l’Iran à la « retenue » lors d’un entretien avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi, mettant en garde contre les « conséquences catastrophiques » de toute nouvelle escalade.

◾ La compagnie aérienne britannique easyJet, qui a annoncé hier la suspension de ses vols vers Tel-Aviv pendant une semaine après l’attaque de l’Iran contre Israël, a indiqué aujourd’hui que ces liaisons resteraient finalement suspendues jusqu’à fin octobre.