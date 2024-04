MARIO TAMA / Getty Images via AFP MARIO TAMA / Getty Images via AFP En Arizona, Lake Mead Park (ici photographié en juin 2022) recherche les auteurs d’un acte « terrible ».

ENVIRONNEMENT – Un acte de vandalisme irréversible qui a endommagé une petite partie d’un territoire naturel protégé. Les gardes du parc de la Lake Mead National Recreation Area, située en Arizona aux États-Unis, ont lancé dimanche 14 avril un appel à l’aide sur Facebook pour retrouver les deux responsables des dégâts volontaires causés à une partie de la zone rocheuse d’entraînement de le parc.

Les deux adultes ont été filmés en fin de journée du 7 avril, escaladant d’imposants rochers et jetant de lourdes pierres au sol sur le sentier Redstone Dunes, le sentier de randonnée le plus populaire du parc naturel. Dans leur publication, les gardes forestiers invitent les visiteurs présents ce jour-là, susceptibles d’avoir des informations sur les faits, à les contacter au plus vite.

« C’est vraiment important que vous témoigniez », a déclaré John Haynes, le porte-parole du parc, à la chaîne de télévision américaine KVVU. Il encourage également les touristes à filmer toute activité inhabituelle et à la signaler aux autorités du parc, qui accueille 6 millions de visiteurs chaque année selon CNN.

La lecture de ce contenu peut entraîner le dépôt de cookies par l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte tenu des choix que vous avez exprimés concernant le dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies « Contenu tiers » en cliquant sur le bouton ci-dessous. Lire la vidéo

La lecture de ce contenu peut entraîner le dépôt de cookies par l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte tenu des choix que vous avez exprimés concernant le dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies « Contenu tiers » en cliquant sur le bouton ci-dessous. Lire la vidéo

Des dégâts irréversibles

Soupçonnés de vandalisme, les suspects pourraient être sanctionnés » six mois de prison et 5 000 dollars d’amende (environ 4 700 euros)… mais cela pourrait aller jusqu’à être qualifié d’infraction pénale », précise le porte-parole, qui a qualifié l’acte « terrible « .

» Pourquoi diable feriez-vous cela dans cette belle région ? C’est l’un de mes endroits préférés dans le parc et ils sont en train de le détruire. Je ne comprends pas cela « , il a été ému.

Ces roches, formées au fil des années, ont été détruites en quelques minutes et ne pourront jamais être réparées. » Ce ne sont pas que des rochers. Ce sont des ressources anciennes qui se sont formées il y a des millions d’années « , déclare Neal Desai de la National Parks Conservation Association., interrogé par le Washington Post. « C’est pourquoi notre pays les a protégés et a veillé à ce qu’ils appartiennent à tous, pour toujours » a-t-il précisé.

La destruction des roches va donc modifier définitivement le paysage très particulier du lac Mead, comme expliqué dans Washington Post Elizabeth Cottrell, géologue au Musée national d’histoire naturelle des États-Unis : « Si vous le restaurez, il devient alors anthropique. C’est de l’art plutôt que quelque chose de naturel. Et cela ne provoque pas les mêmes merveilles de la nature. »

Voir aussi sur HuffPost :