Depuis les révélations de Parisien en mars 2024, Inès Reg est à l’honneur. Le quotidien rapporte que l’humoriste, candidat à la saison 13 de Danse avec les stars sur TF1, a eu un désaccord avec Natasha St-Pier.

Un violent clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier

Cela s’est passé dans les coulisses des studios de formation du spectacle, situés à Malakoff (Hauts-de-Seine). Une violente dispute a éclaté entre les deux artistes et il a été révélé que la chanteuse canadienne avait porté plainte contre son concurrent. Son partenaire de danse, Anthony Colette, l’a fait aussi.

Via leurs comptes Instagram, Inès Reg et Natasha St-Pier ont livré une version des faits radicalement opposée. Le premier, victime d’une mystérieuse maladie sur le tournage de DALSétait l’invité de Jean-Pierre Foucault dans Média culturel le mercredi 17 avril sur Europe 1. Elle n’a pas pu échapper à une question sur les tensions qui continuent d’agiter la saison 13 du concours Camille Combal sur TF1.

Inès Reg brise le silence sur Europe 1 : « ça m’a fait peur… »

L’humoriste, qui rejoindra le jury de Chanteur de masques dès vendredi 3 mai sur TF1, a reconnu que ces polémiques n’avaient pas facilité son parcours sur le parquet. « Avez-vous peur que cela puisse nuire à votre carrière ou vous faire perdre une partie du public, gâcher un peu la situation sur le plateau ? Danse avec les stars ? » a demandé Jean-Pierre Foucault.

« Pas par rapport à ma carrière, ça ne me fait pas peur. Ça m’a touché, ça m’a fait peur et m’a atteint, mais plus par rapport aux mots qui ont été utilisés. Mais aujourd’hui je suis calme et en paix, tout va très bien. Les disputes entre collègues, enfin, ça arrive tout le temps (…) Je suis très calme, je me dis que c’est un hobby passager. Je devais le savoir…« , a répondu le candidat de DALS 2024.

Jean-Pierre Foucault a insisté sur le fait que le plus important était que les deux camps soient apaisés. Ce à quoi Inès Reg a assuré : «Nous sommes calmes des deux côtés. Ça y est, c’est fini !« . »Après, que se passera-t-il, c’est ce qui se passera dans le sens : est-ce que cela affectera les votes ? Maintenant, nous sommes dans un délire de guerre… On verra bien et je ne veux pas qu’il y ait ce délire du : y a-t-il une équipe Natasha ou Inès ? Il y a eu une mini altercation et maintenant on se voit dans les couloirs, on se dit bonjour et on se sourit !« , elle a ajouté.