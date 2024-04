Les rangers du National Park Service recherchent deux personnes qui ont endommagé d’anciennes roches début avril sur le sentier Redstone dans le Nevada.

Des millions d’années d’histoire géologique ont été brisées en quelques secondes. Les autorités américaines recherchent activement deux hommes qui ont endommagé des formations rocheuses vieilles de plusieurs millions d’années, rapporte le Washington Post.

Une vidéo publiée plus tôt ce mois-ci sur les réseaux sociaux montre deux hommes détruisant d’anciennes formations rocheuses au parc Lake Mead, dans le Nevada.

Accompagnés d’une petite fille, ils se tiennent au sommet des rochers de grès du Redstone Trail, l’un des sentiers de randonnée les plus populaires du site protégé. Sur ces images, les deux hommes sont filmés en train de pousser des rochers qui se brisent en tombant.

« Ce ne sont pas que des rochers. Ce sont des ressources anciennes qui se sont formées il y a des millions d’années », a déclaré Neal Desai de la National Parks Conservation Association au Washington Post.

Ils risquent jusqu’à six mois de prison

Sur les réseaux sociaux, les rangers de Lake Mead ont partagé ces images et demandé des informations sur les deux hommes accusés de vandalisme. De son côté, le National Park Service qualifie la scène d’« acte de violence culturelle ».

Le directeur du parc, John Haynes, a déclaré à Fox 5 Vegas que les deux hommes derrière cet acte « assez épouvantable et dégoûtant » pourraient encourir jusqu’à six mois de prison et une amende de 5 000 $.

« C’est tellement beau, c’est l’un de mes endroits préférés dans le parc et ils sont là-haut en train de le détruire. Je ne comprends pas ça », ajoute-t-il.

Le responsable du parc a également demandé à toute personne témoin d’un acte illégal ou irresponsable sur un terrain public protégé de pouvoir prendre une vidéo ou des photos de l’infraction.

Hugues Garnier Journaliste BFMTV