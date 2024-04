Une tempête exceptionnelle s’est abattue mardi sur les Émirats arabes unis et d’autres pays du Golfe. Le phénomène est si rare dans cette région du monde que certaines régions des Émirats ont enregistré plus de 80 millimètres de pluie en seulement 24 heures. Presque ce qui tombe en un an (100 mm). La ville de Dubaï a été particulièrement touchée par les inondations provoquées par des pluies torrentielles.

#Dubai frappé par les vents et la pluie de l’ouragan. Les vols ont été annulés et les résidents sont priés de rester chez eux. Il y a un ouragan aux Émirats arabes unis. Dubaï a été lourdement endommagée par l’eau et les vents de l’ouragan. \ud83d\udd3d pic.twitter.com/WRGymuVKtS -Arthur Morgan (@ArthurM40330824) 16 avril 2024

Routes effondrées, centres commerciaux inondés…