« Je suis heureux qu’actuellement une vingtaine de pays aient rejoint notre initiative, du Canada à la Pologne, en passant par l’Allemagne et les Pays-Bas », a déclaré Petr Fiala lors d’une visite à Washington. Parmi les pays participant à cette initiative figurent également les pays baltes, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la Slovénie, rapporte la presse tchèque.

Un programme d’aide militaire et économique de 60 milliards de dollars à l’Ukraine a été adopté par le Sénat en février. Mais les Républicains à la Chambre des représentants ont refusé d’examiner ce texte en raison, entre autres, d’un différend sur la question de l’immigration.

Lundi soir, Mike Johnson a indiqué qu’il soumettrait au vote cette semaine quatre textes distincts : un pour aider l’Ukraine, un pour Israël, un troisième pour « renforcer nos alliés dans la région Indo-Pacifique » et un dernier pour « adopter des mesures supplémentaires ». des mesures pour contrer nos adversaires et renforcer notre sécurité nationale. La Maison Blanche a apporté mardi, avec précaution, son soutien à ces nouveaux projets.

La Lituanie et le fabricant d’armes allemand Rheinmetall ont annoncé mardi la construction d’une usine de production de munitions dans l’État balte. Rheinmetall, le plus grand fabricant d’armes allemand, et le gouvernement lituanien envisagent de construire une usine pour produire des obus d’artillerie de 155 mm.