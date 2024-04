Battu à l’aller et rapidement mené au retour, le Paris Saint-Germain a fini par renverser le FC Barcelone (4-1, 6-4 au total) mardi lors des quarts de finale de la Ligue des champions. RMC Sport vous emmène dans les coulisses de cette soirée historique et de la qualification du club francilien pour les demi-finales.

Condamné à l’exploit après sa défaite à l’aller au Parc des Princes (3-2), le PSG a réalisé une prestation remarquée ce mardi sur la pelouse du Barça. Grâce à des buts d’Ousmane Dembélé, de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé, le club francilien écrit son histoire en Ligue des champions et s’empare du scalp du Barça (4-1, 6-4 au total). Une victoire pour le groupe de Luis Enrique mais aussi pour tout Paris, dirigeants et supporters compris.

Avant le match, les joueurs et le club ont été impressionnés par le déplacement des 3 000 supporters parisiens et notamment par le trajet en bus de près de 14 heures des membres du Collectif Ultras Paris pour rejoindre la Catalogne.

Des stands bien garnis

Des supporters qui ont eu du mal, pour certains, à décrocher des places pour ce quart de finale retour attendu. Pour d’autres, l’obtention de leurs billets a pris un peu plus de temps que d’habitude. Et du coup, le voyage a été organisé quasiment à la dernière minute. Un contexte que les joueurs de l’effectif parisien n’ignoraient pas avant ce choc continental.

Du beau monde a également pris place dans les tribunes du stade olympique de Montjuïc pour cette rencontre au sommet entre Barcelone et Paris. Sans surprise, l’élite des agents était présente avec Jorge Mendes, Pini Zahavi et Moussa Sissoko. Présent au Parc des Princes pour le premier tour, Didier Deschamps n’était pas là ce mardi. A la place du sélectionneur, son adjoint Guy Stéphan a suivi le choc et représenté l’équipe de France. Une chose est sûre, sous ses yeux, Bradley Barcola a encore marqué des points ce mardi et à quelques mois de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Un Mbappé impliqué, retrouvé et leader

Fantomatique à l’aller et pas au mieux sportivement ces dernières semaines, Kylian Mbappé se savait attendu pour ce quart de finale retour contre le Barça. L’attaquant de 25 ans a répondu par un doublé pour confirmer la qualification du PSG.

« C’est parti », a même déclaré le meilleur buteur du club francilien en Ligue des Champions. Ce sont les mots de Kylian Mbappé après le match et la belle fête avec les supporters, au retour aux vestiaires. En passant sur le banc de touche, le capitaine de l’équipe de France a serré longuement dans ses bras le président Nasser Al-Khelaïfi. Kylian Mbappé a même évité de peu de recevoir une bouteille lancée depuis les tribunes par des supporters adverses au visage.

Scruté de toutes parts pour cette rencontre, Kylian Mbappé a souhaité montrer une toute autre facette lors de ce match retour. Il a réussi. Lorsque Paris encaisse le premier but, il fait partie de ceux qui haranguent le reste de l’effectif pour lancer une fantastique remontée. Il a constamment encouragé son équipe. D’où la sortie élogieuse de son coach en conférence de presse d’après-match.

« Mbappé était le leader indiscutable de l’équipe. C’est la pression qu’il a exercée avec Ousmane et Bradley qui a fait qu’on a pressé à cinq. Quand Mbappé montre l’exemple, l’équipe est beaucoup plus forte », a salué le technicien après la qualification. « Chapeau bas ! C’est ce que nous voulions tous. C’est la preuve qu’il peut montrer l’exemple, et quand Kylian fait ça, nous sommes bien meilleurs. »

Même sans jouer, Ramos était impliqué

Peu avant le début de la seconde mi-temps, trois joueurs parisiens sont partis s’échauffer : Randal Kolo-Muani, Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Si les deux premiers sont revenus et ont participé à la qualification historique du PSG, l’attaquant portugais n’a pas joué. Cela ne l’a pas empêché de vibrer.

Resté de longues minutes au bord du terrain mais finalement sans entrer en jeu, Gonçalo Ramos était incertain pour la rencontre après s’être légèrement blessé en fin de semaine à l’entraînement. Dimanche, il avait encore mal mais il a pu jouer mardi soir. A l’arrivée, Luis Enrique n’en a pas profité mais l’ancien joueur de Benfica était prêt à tout donner s’il le fallait.

Dès le coup de sifflet final du match, les scènes de joie se succèdent sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc. Ils ont continué vers le vestiaire. Ousmane Dembélé, élu homme du match, a longtemps été critiqué par ses coéquipiers. Le capitaine Marquinhos a été le premier à entamer la danse dans les vestiaires tandis que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi rejouaient le match.

Au même moment, on a pu assister à une longue accolade entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. Le président du PSG s’est d’ailleurs lancé dans un vibrant discours d’une quinzaine de minutes dans le vestiaire, devant le staff et les joueurs. Le dirigeant s’est dit fier de ce groupe plein de conviction et qui met en valeur le collectif. Pour lui, avec cette mentalité, le club peut réaliser tous ses rêves.

De leur côté, les supporters parisiens ont continué la fête jusqu’à presque une heure du matin dans le parc des visiteurs. Ce n’est que vers 1h30 du matin qu’ils montent à bord du bus pour un nouveau voyage : 14 heures de route en direction de Paris. Certains supporters ont même dû prendre un jour de repos supplémentaire pour profiter pleinement de ce quart de finale de C1. Ils devaient normalement rentrer tôt ce mercredi matin dans la capitale.

La fierté des Parisiens en zone mixte, l’accolade entre Mbappé et Xavi

Dans la zone d’interview, les joueurs du Barça passaient avec le même visage : regard vide, mâchoire fermée. Un air découragé logique au vu du scénario de la rencontre et de cette triste élimination. Marc-André Ter Stegen et Frenkie De Jong ont été les premiers à se présenter devant les journalistes avant que Xavi, aux yeux noirs, ne réponde aux questions.

Une attitude qui tranche complètement avec celle de Nasser Al-Khelaïfi, fier de se qualifier pour Barcelone. Le dirigeant qatari, grand sourire aux lèvres, a insisté sur ce lieu symbolique, tant le Barça est devenu au fil des années un ennemi du PSG.

Alors que Bradley Barcola était au contrôle antidopage et a raté une partie de la fête dans les vestiaires, Kylian Mbappé était là. Fait rare, la star francilienne est également venue s’exprimer devant la presse. Il a éludé les questions sur son avenir mais les journalistes espagnols étaient bel et bien excités par leur présence à leurs micros. Kylian Mbappé leur a répondu et s’est exprimé en espagnol, tout le monde s’est empressé d’avoir sa réaction.

En partant, le Français a croisé la route de Xavi. Fair-play et joli gagnant, il lui a fait un câlin. L’échange n’a pas duré longtemps. Les journalistes ont tenté en vain de suivre Kylian Mbappé et de l’interroger sur son avenir. « Ciao », s’est contenté de dire l’attaquant de 25 ans alors que son avenir pourrait s’écrire à Madrid dans quelques mois. Pour le moment, c’est avec le PSG que son présent s’écrit. La rencontre est faite contre Dortmund pour les demi-finales.