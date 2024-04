Le maire de Marseille a dévoilé le 9 mai le parcours officiel de la flamme olympique dans la cité phocéenne ainsi que la nouvelle décoration de l’Hôtel de Ville aux couleurs des Jeux Olympiques.

Les annonces entourant les festivités liées à l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, le 8 mai à bord du Belem, se succèdent et se précisent. Longtemps gardé secret, le parcours du relais de la flamme dans la cité marseillaise le 9 mai a été dévoilé ce mardi 16 avril par le maire de Marseille.

Date symbolique, puisque c’est ce matin qu’a été allumée la flamme des Jeux de Paris 2024 à Olympie en Grèce. Le début d’un voyage qui la mènera à Paris le vendredi 26 juillet.

A Marseille, des centaines de coureurs et notamment des personnalités marseillaises se relayeront tout au long du parcours pour porter la flamme qui traversera huit lieux emblématiques de la ville.

Cérémonie d’allumage de la vasque olympique sur l’esplanade Ganay

Le coup d’envoi sera donné à Notre-Dame de la Garde à 8h20, direction la place Estrangin, via le boulevard Vauban et la rue Breteuil. Arrivée prévue à 9h05 après 2,2 km de course à pied avant d’atteindre le parc Borély puis le Palais du Pharo à partir de 9h20. Direction ensuite les lettres « Marseille » au sommet du parc Foresta pour un parcours de 500 mètres en dix minutes. tout autour.

Un autre départ sera lancé depuis le Palais du Pharo vers 11h40 en direction d’Arenc via le Vieux-Port, le boulevard Jacques Saadé et le quai du Lazaret, pour 6,3 kilomètres de course. Arrivée prévue à 13h15. Deux boucles sont également prévues au parc Font-Obscure, dans les quartiers nord, entre 14h10 et 14h30.

Vers 15h30, le départ sera donné depuis le Dôme pour un parcours de trois kilomètres en direction du Palais Longchamp, via le boulevard Françoise-Duparc (Jarret). Ensuite deux boucles sont prévues dans le parc Moline (12e) entre 16h45 et 17h05

Dernier site : le stade Vélodrome. Départ à 17h40 sur le Boulevard du Prado en direction du Boulevard Michelet. Arrivée à 19h20 au stade Vélodrome pour la cérémonie d’allumage de la vasque olympique sur l’esplanade Ganay, où sera installé un site de célébration.

Le Vieux Port piéton

La veille du relais de la flamme, des animations gratuites seront organisées et des animations seront proposées pour faire de ce moment une grande fête populaire.

Coup d’envoi le 8 mai à 11h. Au programme : expositions, fresques participatives, photobooths, escape game, DJ set, danse, handibasket, football freestyle, animations musicales, démonstrations de breakdance…

Des écrans géants seront répartis dans tout le Vieux-Port entièrement piéton (de la Criée à l’Hôtel de Ville) pour suivre toute l’arrivée de la flamme olympique, de la parade maritime au concert de Coca-Cola. Cola flottant sur l’eau.

De 14h à 17h, des animations seront proposées sur la place de l’Hôtel de Ville : flash-mob, football freestyle, quiz… Côté J4, aux mêmes horaires, show de BMX.

De 11h à 19h, dans les jardins du Pharo, se déroule l’exposition « Les Marseillaises et le sport ». A 19 heures, l’Orchestre Philharmonique de Marseille proposera un concert.