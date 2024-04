C’est un clash qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le 21 mars, Le Parisien a révélé qu’une vive altercation avait éclaté entre deux candidats pour la nouvelle saison de Danse avec les stars. jeIl s’agit de Natasha St-Pier et d’Inès Reg et, selon les informations du journal, les faits se seraient produits fin janvier. L’affaire a rapidement pris une nouvelle tournure, lorsque le chanteur a porté plainte contre l’humoriste. Ce mardi 16 avril, Inès Reg était l’invitée de l’émission Grosses têtes. Elle a profité de cette interview pour ironiser sur cet affrontement. Les chroniqueurs parlent de son poids et le principal concerné déclare d’abord : « Danse avec les stars me rendait un peu salope mais j’avais déjà maigri auparavant ». Une déclaration qui a provoqué l’hilarité.

Laurent Ruquier était bien décidé à faire une farce à son invité. » Nous sommes dans la Team Inès”, a-t-il annoncé au début de l’émission. Il a ensuite évoqué le temps passé aux côtés de l’humoriste sur le tournage de la nouvelle saison de Chanteur de masques. L’animateur a déclaré : «Les gens disent des bêtises à son sujet. Elle a été charmante toutes ces semaines. Si l’altercation a fait beaucoup parler, Inès Reg préfère s’en amuser aujourd’hui. Pour rappel, Natasha St-Pier l’avait traitée de « petite salope » indiquant plus tard qu’il s’agissait d’une « mauvaise blague ». Valérie Trierweiler a utilisé cette insulte lors d’une saison spéciale de Pékin Express en 2022. Si elle n’était pas présente dans l’émission aujourd’hui, Inès Reg lui a envoyé un message. » Merci de tout mon cœur, j’ai vu ça. Vous aimez les bisounours. Je t’aime », a-t-elle confié.

Inès Reg et Natasha St-Pier : mais que s’est-il passé ?

C’est une histoire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Dans une très longue vidéo, d’une cinquantaine de minutes, Inès Reg a livré sa version des faits. «Je n’étais qu’une victime dans l’histoire. Mais c’est moi qui ai mangé la vague de haine »commença-t-elle avant d’ajouter : « J’entre dans leur chambre, leur musique est forte, Anthony me voit, il coupe la musique et je lui demande s’ils peuvent baisser le volume. » Selon ses propos, cette demande aurait été très mal accueillie et les deux participants auraient répondu avec beaucoup de méchanceté. » Ce à quoi il répond : ‘ça ne te fera pas de mal’. J’avoue que quand il me dit ça, je me dis ‘wow bizarre mais ne t’inquiète pas’. Je lui dis : ‘écoute il doit y avoir une fenêtre entre nos deux studios, venez jeter un oeil », poursuit Inès Reg. De son côté, la chanteuse l’aurait, selon Inès Reg, insultée en « petite salope… » .

Dans la suite de sa vidéo, Inès Reg précise : » Et je vous jure qu’à ce moment-là, j’ai vu un flash, et la seule chose que je me suis dite c’est : ‘ne pleure pas, ne montre rien, ne dis rien' ». Selon l’humoriste, l’altercation est alors devenue un peu plus violente. «Puis elle m’attrape par le bras et elle me dit : ‘et maintenant tu sors’. Et elle me fait sortir de la pièce. poursuivit la jeune femme qui ajouta ensuite : « C’est ce qui s’est passé le 31 janvier, il n’y avait aucune menace de mort, rien de comparable à ce que j’ai vu, rien de ce dont j’ai été accusé. » Depuis, cette histoire ne cesse de faire parler de elle sur les réseaux sociaux. Les protagonistes ne parlent que très rarement, préférant se concentrer sur la compétition.

Natasha St-Pier : la chanteuse aussi sort du silence

Suite au discours d’Inès Reg, c’est Natasha St-Pier qui a souhaité s’exprimer sur le sujet. Dans les colonnes de Parisienle 25 mars, elle a expliqué : « Une partie de ce qu’elle dit est vrai, mais elle omet toute la partie de l’histoire où elle s’est trompée. Et qui justifie ma main dans la main. elle a commencé. Et concernant l’insulte évoquée par l’humoriste ? « Je me souviens de l’altercation d’Inès avec Valérie Trierweiler dans Pékin Express et puis je me suis dit : « Je vais faire un running gag », je vais reprendre les mots de Valérie Trierweiler », commença-t-elle avant de poursuivre : « Et alors j’ajoute : ‘maintenant, petite salope, sors’. Je l’accompagne jusqu’à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j’imagine… On vient d’avoir une drôle de séquence. Une altercation qui n’était en réalité pas une séquence.

Ce clash a fait réagir Valérie Trierweiler. Si Natasha St-Pier a évoqué la fameuse séquence de Pékin Express le principal concerné n’a rien oublié. Elle a j’ai même préféré faire preuve de beaucoup d’humour en évoquant ce passage mémorable. « Une Grosse Tête qui, on ne sait pourquoi, chante Natasha St-Pier depuis 15 jours», Laurent Ruquier avait fait ses débuts dans son émission le jour où Valérie Trierweiler était invitée. De son côté, elle avait affirmé : » J’ai été le premier à la traiter de salope ! Soyons clairs. Au moins, les choses sont claires ». De quoi amuser les chroniqueurs mais aussi les auditeurs.