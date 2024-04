Des commentaires qui ne devraient pas plaire à la chaîne… Dimanche 14 avril 2024, Anthony Colette s’est exprimé sur Twitch. Parlant de son duo avec Natasha St-Pier dans Danse avec les stars, le célèbre danseur a déclaré : « Natasha et moi, nous ne gagnerons pas, Je vous le dis. C’est comme ça. A vrai dire, j’espère que personne à TF1 ne regarde ça en direct, ils regarderont la rediffusion, mais quand j’ai commencé la saison de « DALS », j’ai compris que j’étais avec Natasha St-Pier et quelques personnes de la production m’a dit : ‘Ecoute Anthony, tu es avec Natasha St-Pier, tout ça. Vous n’irez pas loin dans la série. Tu feras quatre bonus, si tu en fais cinq c’est ouf' ».

Selon lui, un membre de la production lui aurait affirmé que le chanteur était loin d’être un danseur. « Je pense qu’il y aura trois couples en finale et à la fin, il doit en rester deux, c’est le jury qui va déterminer qui saute, qui s’efface avant le vote du public. Vous imaginez bien que si on va en finale, on va sauter. Ils vont nous faire exploser qui que ce soit à la figure, je pense. C’est pour ça que je dis que c’est foutu. »il ajouta.

Anthony Colette : « C’est comme ça, c’est la télé »

En toute transparence, celui qui est aussi comédien a glissé : « Nous ne gagnerons pas pour plein de raisons, c’est comme ça, c’est la télé. Qui sait, peut-être qu’il y a toujours des surprises. Déjà, si je vais en finale, j’aurai l’impression d’avoir gagné l’émission car je n’aurais jamais pensé aller en demi-finale avec elle. Si on va en finale, c’est bien, je relâche la pression, pour moi la vedette est gagnée, ça veut dire que l’objectif est plus qu’atteint ».

Enfin, Anthony Colette a ajouté : « je ne gagnerai jamais, mais ce n’est pas grave, j’ai déjà gagné. Je vous le dis honnêtement, ce que j’ai gagné cette année est bien plus qu’un trophée. En réalité, gagner DALS ne change rien, ça ne va rien changer à ma vie. C’est l’ego, tu es heureux, tu as gagné. La vraie victoire, c’est d’arriver en finale, ça veut dire que tu as fait tous les bonus. ».

Bernard Montiel : « Connaître bien la maison, c’est fini ! »

Mardi 16 avril 2024, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, Bernard Montiel a estimé que le jeune homme paierait cher ses accusations. « Connaissant bien la maison, c’est fini ! Anthony Colette vous ne le verrez plus dans Danse avec les stars. Rappelez-vous ce que j’ai dit ce soir. C’est sa dernière saison. C’est très clair. Là, il est mort. »il a lâché. « Donc c’est lui qui enlève une main courante et c’est lui qui est libéré ? », s’insurge Géraldine Maillet. Ainsi, Cyril Hanouna a ajouté : « Le fait qu’il ne s’est pas levé quand Inès Reg dansait. Le fait qu’il était en colère. Je te le dis, Anthony Colette, et maintenant on dit qu’il est blessé. Je me demande s’il va finir la saison. « .

Pour conclure, Cyril Hanouna a indiqué : « Je pense qu’Anthony Colette, je l’espère en tout cas, pourrait être notre premier invité de l’année scolaire. En tout cas, nous l’inviterons pour qu’il nous raconte tout car ce sera intéressant”.