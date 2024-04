« Il faut revoir la pression mise sur lui et aussi sur Ousmane Dembélé, c’était un leader indiscutable, ils ont mis beaucoup de pression », a déclaré l’entraîneur parisien après le match. Chapeau. Il était le leader, il donnait l’exemple et quand Kylian Mbappé réussit à transmettre ça, on est meilleur. »

Evidemment, le Kyky de tous les Kyky était très attendu en zone mixte mardi soir, et les médias espagnols étaient presque prêts à jouer avec le couteau pour accéder à la parole sacrée de celui qu'ils verront bien plus souvent la saison prochaine. « Je rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris, c'est un pas de plus franchi contre une grande équipe, bonne chance à eux », a déclaré l'auteur d'un doublé, malgré un match qui n'a pas été entièrement réussi. 'un point de vue personnel. Mais maintenant c'est pour nous et nous allons essayer d'aller à Wembley. » « Je suis toujours fier d'être parisien », a également déclaré Mbappé. C'est sûr que des soirées comme celle-ci, la fierté est encore plus grande. Nous sommes très contents, nous battons une équipe que nous voulions battre. Vraiment, félicitations au groupe. » Cette performance pourrait-elle le faire changer d'avis sur son avenir ? « Non » a répondu presque imperceptiblement, mais sans surprise, le capitaine des Bleus, interrogé sur le sujet par un journaliste espagnol.

Après le match, le milieu néerlandais du Barça a critiqué le Roumain pour sa « cardite » aiguë, mardi soir, tout en indiquant qu'il n'avait pas revu les images de l'expulsion d'Araujo.

« Je pense que nous sommes une équipe encore plus stable et meilleure qu’en septembre ou novembre », a prévenu leur entraîneur Edin Terzic. Lors de la phase de groupes, le club allemand n’avait en effet pas réussi à battre Paris (défaite 2-0 au Parc des Princes, 1-1 au Westfalenstadion qui ne s’appelle plus ainsi mais comme je ne suis pas fan du « naming »… ). Cela n’a toutefois pas empêché les coéquipiers de Mats Hummels de terminer en tête de leur groupe. (📺 RÉSUMÉ VIDÉO) 🏆 #UCL #BVBATM

😱 DORTMUND renverse l’ATLÉTICO dans un match LÉGENDAIRE (4-2) !

💥 Brandt, Maatsen, Füllkrug et Sabitzer éliminent les Colchoneros et envoient le BVB dans le dernier carré !https://t.co/YJRGeM9gW3 –beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 avril 2024

Marca comme As afficher le futur joueur réel le plus probable sur la première page. Le deuxième quotidien va même jusqu'à titrer : « Mbappé tue le Barça »…

Le gardien du Barça était parfaitement placé pour voir l’action et la collision du défenseur uruguayen avec Bradley Barcola. Mais c’est après avoir revu les images sur Movistar Plus+, la chaîne espagnole de la Ligue des Champions, que l’Allemand a rendu son verdict. « S’il (l’arbitre) siffle une faute, il doit lui montrer du rouge et ça a tout changé », a-t-il expliqué, relayé par Monde Deportivo. Maintenant que je vois la rediffusion, oui, il l’attrape, oui, ça peut être sifflé. » Xavi n’était pas vraiment d’accord avec son (excellent) gardien. Mais peut-être que l’entraîneur catalan n’avait pas revu les images ?