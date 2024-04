Les États-Unis sont en surchauffe. La croissance chinoise ralentit. La zone euro affiche l’une des activités économiques les plus faibles. C’est le tableau dressé par le Fonds monétaire international (FMI) à l’occasion de la publication mardi de ses nouvelles perspectives mondiales. Pour l’année en cours, l’institution a légèrement révisé à la hausse (+0,1 point) sa prévision de croissance mondiale, qui s’établirait à 3,1%. La prévision est inchangée pour l’année prochaine (3%).

C’est surtout aux Etats-Unis que le Fonds corrige sa trajectoire. En 2024, la croissance devrait atteindre 2,7% et non 2,1% comme prévu en début d’année. « Les récentes bonnes performances des Etats-Unis reflètent une forte croissance de la productivité et de l’emploi, mais aussi une forte demande dans une économie qui reste en surchauffe », a commenté Pierre-Olivier Gourinchas, l’économiste en chef du FMI. En conséquence, l’assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale pourrait être plus lent que prévu initialement.