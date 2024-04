Étape 1: Focus sur les enjeux clés…

Dans l’ensemble de l’UE, même s’il n’y a pas de « question prioritaire » incontrôlable, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la santé publique, le soutien à l’économie et à la création d’emplois, ainsi que la défense et la sécurité ont été identifiés comme les sujets qui devraient être prioritaires lors des campagnes électorales.

Les questions généralement polarisantes telles que l’égalité des sexes, l’inclusion et la diversité, ainsi que l’aide humanitaire et l’aide au développement, sont classées en dernière position, avec 2 pour cent et 3 pour cent des personnes interrogées les classant comme premières priorités souhaitées pour les campagnes. De même, des sujets plus délicats, tels que les droits des consommateurs et la numérisation de l’économie et de la société européennes, n’ont pas réussi à captiver l’imagination du public.

Il est intéressant de noter que le sujet de la migration et de l’asile, bien qu’il figure dans le top 10, ne semble pas aussi important qu’on aurait pu l’espérer : seulement 8 % l’ont cité comme une question prioritaire, et un peu moins d’un quart l’ont mentionné comme une question prioritaire. priorité du tout.

Étape 2 : Mais assurez-vous qu’il s’agit des questions clés pour vos électeurs !

Naturellement, les principaux thèmes des campagnes sont fortement influencés par les circonstances nationales. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les pays du « front oriental » de l’UE sont les plus préoccupés par la défense et la sécurité du bloc. De même, le fait que la migration et l’asile soient une question clé à Chypre et à Malte reflète la visibilité de cette question dans ces pays.

En outre, les thèmes prioritaires des campagnes diffèrent selon les générations : pour les membres de la génération X, les baby-boomers et les personnes nées avant 1946, la défense et la sécurité de l’UE sont la première priorité. D’un autre côté, la génération Y donne la priorité au soutien de l’économie et à la création d’emplois, tandis que la génération Z se concentre sur la lutte contre le changement climatique.

Étape 3 : Priez que les gens se présentent

Bonnes nouvelles! Les données de l’Eurobaromètre montrent que 60 pour cent des Européens sont au moins intéressé lors des prochaines élections. Cela peut donner l’impression que la barre est basse, et c’est parce qu’elle l’est – dans l’Eurobaromètre précédant les élections de 2019, un peu moins de 50 % d’intérêt ont été signalés.