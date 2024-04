Offrir l’article

Quelle « réponse » Israël choisira-t-il ? Alors que le cabinet de guerre s’est réuni mardi après-midi pour la cinquième fois depuis l’attaque iranienne de ce week-end, l’État juif semblait encore hésitant sur la forme de sa « réponse » à Téhéran. Une nouvelle frappe contre les Gardiens de la révolution iraniens, ou contre les responsables militaires qui ont dirigé le lancement de quelque 300 drones et missiles sur Israël ? Une cyberattaque qui paralyserait l’économie du pays ? Parmi ces cibles possibles, cependant, une autre se démarque, à la fois la plus « évidente » et la plus dangereuse : la destruction des installations nucléaires iraniennes.

