Une altercation qui aura bouleversé toute la saison. Fin janvier, alors que les candidats de la treizième édition du Danse avec les stars (TF1) étaient en pleine préparation, un accrochage a éclaté entre Inès Reg Et Natasha St-Pier. Suite à la médiatisation de l’affaire, les deux femmes se sont successivement exprimées sur les réseaux sociaux. Inès Reg dit avoir été insultée de « petite salope » par la chanteuse, tandis que ce dernier reproche au comédien de s’être comporté de manière agressive et menaçante. Natasha St-Pier et son danseur Anthony Colette ont également pris la décision de enlever une main courante.

Une polémique qui ne se dégonfle pas

Au fil des semaines, le sujet est loin d’avoir été mis de côté au sein de la production et du casting. De nombreux danseurs ont tenu à témoigner leur soutien à Anthony Colette, à l’image du message posté par Maxime Dereymez sur Instagram. « C’est tout simplement un amoureux, une personne respectueuse, drôle et surtout très positive. Ce que j’ai lu ou entendu me fait grincer des dents ! DALS a toujours été un spectacle porteur d’émotions et d’humanité, alors continuons à partager de belles valeurs« , a-t-il déclaré. De son côté, Chris Marques, juré de l’émission, a déploré la place prise par cet affrontement dans cette treizième saison. « Il y a toujours des échecs, nos artistes sont soumis à des heures de danse et d’interviews. Il est normal que les choses s’échauffent de temps en temps. Il n’y a rien de mal mais là, on ne vend plus du rêve, il vaut mieux oublier et passer à autre chose (…) Les deux ont donné leur version, c’est le plus important. L’objectif est que Danse avec les stars redevienne ce qu’est Danse avec les stars, à savoir le divertissement. Le but c’est de vous changer les idées, de vous divertir, de vous offrir un super spectacle, que le spectacle reprenne ce chemin, c’est tout ce qu’on espère en tout cas.« , il nous a dit.

Caroline Margeridon cash sur l’affaire Inès Reg/Natasha St-Pier

Ce mardi 26 avril Caroline Margeridon était un invité de l’émission En toute intimité, diffusé sur la chaîne Youtube de Sam Zirah. Éliminé il y a quelques semaines Danse avec les starsl’acheteur de Accord conclu (France 2) a évoqué le clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier. Caroline Margeridon n’a pas masqué sa lassitude face à la polémique. « C’est insupportable. Regardez ce qui se passe dans le monde… Soudain, il n’y a plus de problème dans le monde, il n’y a que cette affaire. C’est dommage que DALS ait pris cet aspect télé-réalité à cause de ça.« , a-t-elle commencé. Si elle n’a pas voulu jeter tout ce qu’elle a vu et ce qu’elle sait de cette altercation, Caroline Margeridon a tout de même inclus son point de vue. « Je ne veux pas entrer dans ces controverses. Je sais qui est en faute, parce que j’étais là. L’un était évidemment plus agressif que l’autre. Mais je ne le dirai pas. Ces polémiques sont tout simplement lamentables« , lâche-t-elle.