Tout comme le le roi Charles III, Kate Middleton a également des besoins de traitement spécifiques. Rappelons que récemment, la princesse de Galles parlait de cancer. Ce qui a mis fin à de nombreuses spéculations et rumeurs. Ce qui est sûr c’est qu’elle a besoin de calme et d’un environnement propice pour pleinement guéris.

Cet environnement favorable à la reprise de Kate MiddletonLE Prince William serait de l’affiner. Des sources proches du couple ont déclaré Miroir que le prince de Galles comptait agrandir leur espace de vie. A noter qu’actuellement, le clan Wales vit à Cottage Adélaïde à Windsor. La famille partage également son temps entre le chalet et Salle Anmer sur le domaine de Sandringham. Ce dernier étant un domaine beaucoup plus vaste.

Cancer de Kate Middleton : la rénovation d’une annexe

Selon des initiés, le prince William veut rénover une annexe en brique rouge adjacent à leur résidence actuelle. « Ils (William et Kate) adorent Adelaide Cottage car il convient à toute la famille, tandis qu’Anmer Hall est beaucoup plus grand et possède un vaste terrain. » une source a déclaré au magazine D’ACCORD !.

« Adelaide Cottage est utilisé comme propriété pendant que les enfants sont à école à proximité et Anmer Hall est destiné aux longs week-ends et aux jours fériés« , a poursuivi l’initié à propos des deux propriétés du couple royal. »Personne ne sait qu’il existe un bâtiment annexe en brique rouge assez spacieux qui n’est pas non utilisé à côté d’Adélaïde Cottage« , a ajouté la source.

Prince William : il compte payer les rénovations de sa poche !

Selon les différentes sources, cette annexe serait parfaitement habitable, mais nécessiterait travaux importants. « Des discussions sont en cours depuis un certain temps sur l’utilisation de la propriété dans le cadre du terrain global du chalet, mais il s’agit simplement de trouver le bon moment pour lancer le projet« , toujours selon l’initié.

Cet espace supplémentaire n’est en aucun cas un luxe superflu. En fait, c’est un besoin urgent pour le bien-être de Kate Middleton, souligne la source. Ce sera la garantie d’un environnement serein répondant aux exigences de son traitement. Toutefois, le prince William serait pleinement conscient des réactions négatives liées au financement publique. La famille Wales pense donc se payer le coût des rénovations pour ce projet.