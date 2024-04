Lundi 15 avril 2024, un hommage national a été rendu à l’écrivaine Maryse Condé, décédée le 2 avril à l’âge de 90 ans. Ségou ou Une vie sans vernis est à l’origine de nombreux romans et essais sur l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora, l’héritage de l’esclavage et des identités noires.

Emmanuel Macron, le Premier ministre Gabriel Attal, la ministre des Affaires étrangères Marie Guévenoux, l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira mais aussi des personnalités comme Lilian Thuram, l’écrivain Mariann Matheus et Erik Orsenna étaient présents pour cette soirée. hommage organisé à la Bibliothèque Nationale de France à Paris.

Lors de cet événement, Emmanuel Macron a prononcé un discours poignant au cours duquel il a rappelé le plein engagement de Maryse Condé. « Elle vivait dans l’amour inconfortable de la Guadeloupe. Dans l’attachement intact à la France. Elle était française à sa manière (…) Elle a vécu la République à sa manière. Sans rejeter son passé de lutte, ni nier totalement que son destin de femme porte irréductiblement l’espoir républicain. Un bel enfant de la République, comme le bel enfant de la migration des cœurs surmontant la malédiction et l’assignation« , a-t-il déclaré.

Le président de la République était accompagné de son épouse Brigitte Macron, femme de lettres. La première dame, parfois critiquée pour ses tenues, portait un accessoire surprenant car elle en porte rarement : ses lunettes. Une monture chic, en parfaite harmonie avec son ensemble noir foncé. Récemment, Brigitte Macron est apparue avec des lunettes teintées. C’était le dernier jour de son voyage aux Pays-Bas, il y a quelques jours, et en décembre, lorsqu’elle s’est rendue au Palais de Justice d’Orléans, aux côtés d’Eric Dupond-Moretti, pour participer à une table ronde autour de l’accompagnement des victimes mineures tout au long de l’année. le processus juridique.

Brigitte Macron star malgré elle d’une série

Mardi 16 avril 2024, Gaumont a annoncé lancer l’écriture d’une série de fiction consacrée à Brigitte Macron afin de retracer « la trajectoire romantique de la première dame« . Cette fiction de 6 épisodes de 45 minutes – dont le casting est inconnu – racontera l’ascension de Brigitte Macron, de professeur à Amiens jusqu’à la rencontre de son élève Emmanuel, jusqu’à l’Elysée. Ce sont les scénaristes Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau qui sont en charge de ce projet auquel l’Elysée n’est pas associée. Le secrétariat de la première dame a également appris cette information par la presse !