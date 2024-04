Biennale de Venise : le pavillon d’Israël fermé jusqu’à la libération des otages et le cessez-le-feu

Le pavillon israélien des années 60e La Biennale d’art de Venise (Italie) restera fermée jusqu’à « solidarité » jusqu’à la libération des otages aux mains du Hamas et la conclusion d’un cessez-le-feu à Gaza, ont annoncé mardi l’artiste exposé et les conservateurs.

« L’artiste et les conservateurs du pavillon israélien ouvriront l’exposition lorsqu’un accord de cessez-le-feu et de libération des otages sera conclu »peut-on lire sur le site Internet de l’exposition israélienne lors du prestigieux événement artistique, qui s’ouvre au public samedi.

« La décision de l’artiste et des commissaires n’a pas pour but de s’autocensurer ou de censurer l’exposition ; Ils choisissent plutôt de prendre position en solidarité avec les familles des otages et la communauté israélienne dans son ensemble qui appellent au changement. »ils expliquent.

Baptisée « M/other Land », l’exposition met en lumière le travail de la réalisatrice Ruth Patir sur sa relation avec son pays d’origine à travers une installation vidéo. « Nous sommes devenus l’actualité, et non plus l’art »a expliqué l’artiste et réalisateur sur Instagram.

« Je m’oppose fermement au boycott culturel, mais comme je pense qu’il n’y a pas de bonne réponse et que je ne peux faire que ce que je peux avec l’espace dont je dispose, je préfère joindre ma voix à ceux qui crient : « Cessez-le-feu immédiat, ramenez le otages, on n’en peut plus »elle a ajouté.