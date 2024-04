Laetitia Casta s’est rendue à New York pour assister au défilé Dior automne 2024. Un défilé pour lequel elle portait une tenue à la fois élégante et audacieuse.

Résumé

Dior a posé ses valises à New York. Le 15 avril 2024, la maison française a dévoilé son défilé automne 2024 en présence d’invités triés sur le volet. L’influenceuse Lena Mahfouf, les actrices Diane Kruger, Michelle Williams et Charlize Theron, l’écrivaine Violette d’Urso…

Le mannequin Laetitia Casta était également présente. Pour découvrir les nouvelles créations de Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior depuis 2017, elle portait un total look de la marque. Il s’agissait d’un sweat-shirt en laine noire à encolure Bardot et d’une longue jupe brodée transparente. À ses pieds se trouvaient des sandales qui laissaient voir ses ongles peints en noir. Le détail surprenant ? Celle qui est aussi actrice avait choisi d’enfiler une paire de collants résille par-dessus ses chaussures. Le style est dans les détails, semble-t-il.

Laetitia Casta au défilé Dior le 15 avril 2024 à New York © Zach Hilty/BFA.com

« Si une tenue n’est pas intéressante à cause de la couleur, elle devrait l’être à cause de la coupe. Si ce n’est pas intéressante grâce à la coupe, ça doit être grâce à la matière. Si ce n’est pas intéressant grâce à la matière, ça doit l’être grâce à la couleur ». Lancé par @thanyaw_ sur TikTok, ce son a désormais fait le tour du monde. Un état d’esprit et une manière de voir la mode (et le style) ) que Laetitia Casta semble avoir adopté depuis de nombreuses années déjà.

Que porte Laetitia Casta sur le tapis rouge ?

L’actrice soigne chacune de ses apparitions. Toujours juchée sur des talons hauts, elle alterne entre le look de femme fatale et les tenues aux lignes sobres. Un juste équilibre qui se traduit par beaucoup de noir, mais aussi des coupes très fluides et des matières texturées. Elle n’hésite pas, à l’occasion, à troquer ses robes longues contre des pièces plus courtes et structurées.

Laetitia Casta en petite robe Courrèges au Festival du Film Francophone d’Angoulême le 24 août 2023 © Laurent VU/SIPA

Lorsqu’elle ne foule pas le tapis rouge des avant-premières, Laetitia Casta arbore un style plutôt classique qu’elle sait twister comme personne. Un tailleur pantalon rentré dans des bottes hautes, un jean un peu large porté avec une grosse veste en peau lainée, ou encore une mini-robe Courrèges qui se suffit à elle-même…

Quelles sont les marques préférées de l’actrice ?

Le mannequin est invité saison après saison aux défilés Jacquemus, exhibant ses robes déstructurées aux teintes neutres depuis son premier rang. On l’a également vue au premier rang de la cérémonie qui a consacré le fondateur de la marque, Simon Porte Jacquemus, chevalier des Arts et des Lettres début mars 2024. Même si elle a laissé les podiums derrière elle depuis plusieurs années, Laetitia Casta fait à quelques exceptions près, notamment pour Ami, dont elle soutient le directeur artistique Alexandre Mattiussi, ou encore Jean Paul Gaultier. Sur le tapis rouge, elle alterne marques françaises, anglaises et italiennes, portant tour à tour Givenchy, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana et Dior.

Laetitia Casta en robe de mariée au défilé Jean Paul Gaultier haute couture printemps-été 2003 ©SIPA

À quoi ressemblaient ses robes de mariée ?

Si les photos de son mariage avec Louis Garrel (en 2017, ndlr) n’ont jamais été dévoilées dans la presse, on l’a néanmoins déjà vue à plusieurs reprises dans une robe blanche. C’était dans les années 90, chez Yves Saint Laurent. Au fil des saisons, elle clôture de nombreux défilés du créateur, vêtue de robes taille empire immaculées, entièrement recouvertes de roses ou brodées de plumes.

En misant sur une pièce forte et en l’accessoirisant d’éléments minimalistes – ou l’inverse. Par exemple : associez une robe très originale avec des escarpins noirs classiques ou, pour les plus timides, optez plutôt pour une tenue aux couleurs neutres, et privilégiez les accessoires colorés (comme des sandales à talons fuchsia). L’idée : se sentir bien dans ses vêtements, sans chercher à suivre les tendances. Et surtout, restez fidèle aux choses que vous aimez, année après année.