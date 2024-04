« Koh-Lanta : Les Chasseurs de l’Immunité », « Face à Face », « Les Derniers Secrets de l’Humanité », « Escroqueries ! »… Les audiences de la soirée du mardi 16 avril 2024.

Ce classement est provisoire. L’audience de FC Barcelone/Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions diffusé en exclusivité sur Canal+ Foot, ne sera connue qu’à 11 heures ce mercredi 17 avril 2024.

Mardi soir, France 3 est la première chaîne française en prime time. La chaîne publique a diffusé deux nouveaux épisodes de la saison 2 de « Face à face ». Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James réunies 3,21 millions de téléspectateurs en moyenne entre 21h10 et 22h55, selon Médiamétrie. Cela représente 15,9% les personnes âgées de quatre ans et plus et 4,0% Femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50). Mardi dernier, les deux épisodes précédents avaient répondu aux attentes de 3,15 millions de téléspectateurs (15,8% du public et 4,0% des FRDA-50).

Tout au long de la journée, France 3, derrière TF1 (16,9%) et France 2 (13,6%), est solide troisième mais en dessous de 10 points de part d’audience (9,8%). Quatrièmement, M6 souffre (7,8%). France5 (3,6%) est le meilleur des autres devant C8 (3,5%) et Arte (3,0%). Un fait suffisamment rare pour être souligné, W9 (2,2%) est plus fort hier que TMC (2,1%), privé de « Quotidien ». La chaîne 10 de la TNT fait jeu égal avec sa petite sœur TF1 Séries Films.

« Koh-Lanta » à moins de 3 millions de P1 sur TF1

TF1 est deuxième avec la suite de « Koh-Lanta : Les Chasseurs de l’Immunité ». La première partie de l’épisode 9 du jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart mobilisé 3,00 millions de téléspectateurs (2 999 000 exactement) entre 21h14 et 22h19, soit 14,2% public âgé de quatre ans et plus. Sur l’objectif FRDA-50, dont TF1 est leader, la part de marché atteint 26,4%. « Koh-Lanta » est ainsi à son plus bas niveau de la saison sur les trois indicateurs.

De son côté, la deuxième partie du programme, réalisée par Adventure Line Productions, a tenu en haleine 2,55 millions de téléspectateurs entre 22h27 et 23h12, soit 15,0% du public et 27,7% des FRDA-50. Là aussi, l’émission enregistre ses scores les plus bas de la saison. Il y a sept jours, les deux volets de l’épisode de la réunification avaient respectivement rassemblé 3,25 millions (15,4% de l’ensemble du public et 27,7% des FRDA-50) puis 2,89 millions. téléspectateurs (18,5% du public et 32,7% des FRDA-50).

France 2 suit avec « Les derniers secrets de l’humanité ». Ce nouveau documentaire, réalisé par Jacques Malaterre, intéresse 1,74 millions de téléspectateurs entre 21h12 et 22h46, soit 8,5% du public âgé de quatre ans et plus et 5,2% FRDA-50. D’un autre genre, « DGSE : La Fabrique des agents secrets », le dernier documentaire diffusé dans cette case de mardi, a informé la semaine dernière 1,93 million de téléspectateurs (9,5% des quatre ans et plus et 8,1% des FRDA-50).

M6 est à la traîne avec « Arnaques ! ». Ce « spécial conflits » du magazine présenté par Julien Courbet a convaincu 1,68 million de téléspectateurs entre 21h14 et 23h13, soit 8,6% publique. Sur l’objectif FRDA-50, la part de marché est 11,8%. Le vendredi 26 janvier 2024, le numéro précédent du magazine avait été plébiscité par 1,51 million de téléspectateurs (9,0% du public et 12,0% des FRDA-50).

LE MASQUE

727 000 téléspectateurs FILM 3,7% HISTOIRE DE L’ANTISÉMITISME

666 000 téléspectateurs DOCUMENTAIRE 3,1% LE LIVRE DE LA JUNGLE (JON FAVREAU)

605 000 téléspectateurs FILM 3% LES VACANCES DE DUCOBU

535 000 téléspectateurs FILM 2,6% CAMPING PARADIS : COUP DE VENT SUR LE CAMPING

518 000 téléspectateurs TÉLÉFILM 2,5% CREED : L’HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA

427 000 téléspectateurs FILM 2,3% ENQUÊTES SPÉCIALES DU NCIS

411 000 téléspectateurs SÉRIE 1,9% 90′ ENQUÊTES

301 000 téléspectateurs REVUE 1,5% THÉORIE DES ÉTRANGERS

240 000 téléspectateurs DOCUMENTAIRE 1,1% MÉCANIQUE EXPRESSE

230 000 téléspectateurs DOCUMENTAIRE 1,1% OPÉRATION CASSE-NOIX 2

213 000 téléspectateurs FILM 1% DIFFUSIONS CRYPTÉES

93 000 téléspectateurs AUTRES 1% LE MEILLEUR FORGERON

155 000 téléspectateurs DOCUMENTAIRE 0,7% CASSÉ : MEURTRES FAMILIAUX

Près de 8% de la cible commerciale sur C8

Dans le reste de l’offre bonus, France 5 fait figure de meilleur des autres avec « Enquête Santé ». Le magazine, présenté par Marina Carrère d’Encausse sur le thème « Peut-on faire confiance à la naturopathie ? », informe 806 000 téléspectateurs entre 21h08 et 22h02 sur France 5, soit 3,5% du public et 2,2% FRDA-50. Le débat qui a suivi a informé 618 000 téléspectateurs (3,2% du public) entre 22h02 et 22h49.

Côté cinéma, « The Mask » (1994) avec Jim Carrey et Cameron Diaz a diverti 727 000 téléspectateurs entre 21h18 et 23h02 sur C8, ce qui équivaut à 3,7% âgés de quatre ans et plus et 7,9% FRDA-50. Sur Arte, « Histoire de l’antisémitisme », un documentaire historique réalisé par Jonathan Hayoun, intéressé 631 000 téléspectateurs en moyenne entre 20h58 et 22h47, soit 3,1% publique.

Sur W9, « Le Livre de la Jungle » (2019), un film d’aventures avec Neel Sethi, a rendu nostalgiques 605 000 téléspectateurs entre 21h15 et 23h00 (3,0% du public et 4,3% FRDA-50). La rediffusion du film « Les vacances de Ducobu » (2011), réalisé par Philippe de Chauveron, a réuni 535 000 téléspectateurs entre 21h10 et 22h56 sur TFX (2,6% du public et 3,7% FRDA-50).