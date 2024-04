Le texte est largement critiqué dans le camp conservateur, qui y voit une atteinte aux libertés et un risque de promotion d’un marché parallèle.

Le Royaume-Uni écrasera-t-il ses dernières cigarettes ? Les députés britanniques ont voté mardi 16 avril en faveur d’un projet de loi selon lequel les jeunes de moins de 15 ans ne se verront jamais légalement vendre des cigarettes. Si le texte est finalement adopté, ils deviendront donc la première génération sans tabac du pays.

Lors du premier vote de ce projet de loi à la Chambre des communes, mardi, 383 députés ont soutenu le texte, tandis que 67 ont voté contre. Parmi eux figurent près de soixante députés conservateurs, dont le ministre des Affaires Kemi Badenoch et plusieurs secrétaires d’État.

Une loi « anti-conservatrice »

À l’automne, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a lancé, à la surprise générale, une politique très ambitieuse de lutte contre le tabagisme, même si elle divise son camp. « Il est de notre responsabilité, de notre devoir, de protéger la prochaine génération », s’est justifiée la ministre de la Santé, Victoria Atkins, à l’ouverture des débats à Westminster. Selon le gouvernement, le tabagisme est la principale cause de décès évitables. Il est responsable d’environ 80 000 décès par an et d’un cancer mortel sur quatre.

Rishi Sunak a pu compter sur les voix du parti travailliste pour soutenir son texte. Mais l’opposition de certains élus de sa majorité risque d’affaiblir encore davantage son autorité et de renforcer les divisions au sein de son parti, déjà largement en avance sur les travaillistes dans les sondages à l’approche des élections législatives attendues cette année. Liz Truss, chef du gouvernement de courte durée avant Rishi Sunak, l’a décrit comme« anti-conservateur ». « Nous sommes un pays libre. Nous ne devrions pas être ceux qui disent aux gens de ne pas fumer ». L’ancien Premier ministre Boris Johnson a également critiqué le texte, estimant qu’il était « juste fou » que le parti de Winston Churchill veuille interdire « cigares » dont l’ancien leader conservateur était un amateur.