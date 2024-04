Laetitia Casta porte divinement bien son rouge à lèvres foncé et ses cheveux ondulés. La preuve avec son apparition au défilé Dior à New York, ce lundi 15 avril 2024.

Le 15 avril, Dior présentait sa ligne automne 2024 à New York. Le célèbre Brooklyn Museum a accueilli de nombreuses célébrités venues découvrir cette collection intermédiaire de Maria Grazia Chuiri. Parmi eux ? La belle Laetitia Casta. Si la star de 45 ans jouait la carte de la sobriété avec une tenue monochrome, composée d’un pull en maille dévoilant ses épaules et d’une jupe à paillettes, en termes de beauté, c’était tout le contraire !

Laetitia Casta ose le rouge à lèvres bordeaux

Laetitia Casta a marqué les esprits lors du dernier défilé Dior et son maquillage n’y est pour rien, notamment son rouge à lèvres ! En effet, l’actrice a misé sur une couleur qui la rend charmante en adoptant un rouge foncé tirant vers le bordeaux, sur une bouche parfaitement définie. En plus de flatter votre teint, cette teinte incarne l’élégance et le glamour.

Pour sublimer ce beauty look, elle a unifié son teint à la perfection avant d’appliquer une légère touche de blush rose sur les pommettes. Son regard, quant à lui, a été sublimé par un fard à paupières beige très discret et par des faux cils placés dans le coin externe de l’œil pour obtenir cet effet « œil de biche ».

Le wavy parfait de Laetitia Casta

Si le maquillage de Letitia Casta est parfaitement réussi, sa coiffure participe aussi grandement à son charme. Aux côtés d’autres stars comme Anya Taylor-Joy et Diane Kruger, la quadragénaire a posé avec les cheveux ondulés. Celle qui a récemment craqué pour la coupe minou est venue mettre en valeur son visage avec boucles rebondissantes et volumineuses. Un effet accentué par sa raie floue, légèrement sur le côté, qui donne un aspect plus volumineux à la coiffure. Le glaçage sur le gâteau ? Son couleur marron ultra brillante. Bref, elle était divine.